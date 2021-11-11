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Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu'nda bir çok derslikte yüz yüze eğitime koronavirüs arası

İZMİR'in Narlıdere ilçesindeki Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu'nda, koronavirüs nedeniyle birçok derslikte yüz yüze eğitime ara verildi.
Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu'nda bir çok derslikte yüz yüze eğitime koronavirüs arası

Narlıdere ilçesinde bulunan 39 öğretmen ve 521 öğrencinin yer aldığı Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu'nda, bazı öğretmen ve öğrencilerde koronavirüs tespit edildi. 21 derslikten 20'sinde, bu nedenle yüz yüze eğitime ara verildi. 1 derslikte ise yüz yüze eğitimin sürdüğü bildirildi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, "Okul tamamen kapanmadı. 20 derslikte çevrim içi, online eğitim başladı. 1 sınıfta ise yüz yüze eğitim sürüyor" dedi.

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