Prof. Dr. Can Kocabaş: Beslenme alışkanlığı değiştikçe alerjiler de değişiyor

Prof. Dr. Can Kocabaş toplumun beslenme alışkanlıklarının değiştiğini belirterek, “40 yıl önce kivi çok az bilinirken bugün kivi alerjisi ile karşılaşıyoruz. Beslenme değiştikçe alerjiler de değişiyor’ dedi.

Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği (AİD) Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, bu yılın başında restoranların menülerinde alerjen gıdalarla ilgili bilgi yazısı bulundurma zorunluluğu getiren yönetmelikle ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Toplumun yüzde 2’sinin besin alerji sorunundan etkilendiğini belirten Şekerel bu yönetmelikle birlikte vatandaşların büyük bir rahatlık yaşayacağını söyledi. Öte yandan Şekerel, toplumda çok tüketilen mercimek, nohut ve bezelye gibi baklagillerin de alerjen gıda listesi ne girmesi için başvuru yaptıklarını belirtti.

TOPLUMUN YÜZDE 2’Sİ BESİN ALERJİSİ SORUNU YAŞIYOR

Şekerel, “Restoran, kantin, okul ve hastane gibi toplu tüketim yerlerindeki gıdalar için alerjen bilgilerinin tüketiciye sunulması, hazır ambalajlı gıdalarda ise beslenme bildirimi yapılmasının zorunda olması alerjik hasta ve hasta yakınlarını rahatlatacak önemli bir uygulama. Besin alerjisi en sık bebeklik yaş döneminde görülse de her yaşın sorun. Bugün toplumumuzun yaklaşık yüzde 2’sinin besin alerjisi sorunundan etkilendiğini biliyoruz. Besin alerjili hastalar alerjik oldukları besini tükettikleri takdirde yaşamlarını tehdit edebilen reaksiyon dahil olmak üzere alerjik tepkime ile karşılaşırlar. Bu yüzden besin alerjili kişiler tüketecekleri her gıdanın içeriği hakkında ayrıntılı bilgi alma ihtiyacı duyarlar. Yürürlüğe giren bu yönetmelikle etiketleme uygulamasının yasal çerçeveye oturtulması çok önemli bir adım.”

ALERJİDE 1’İNCİ SIRA SÜT

“Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’nde yayınlanan listede gluten içeren tahıllar, yumurta, hardal, kereviz, yerfıstığı, acı bakla, balık, soya fasulyesi, sert kabuklu meyveler, deniz kabukluları ve yumuşakçaları, susam tohumu, süt ve bunların ürünleri ile kükürt dioksit ve sülfitler yer alıyor. Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılan ve 1000 besin alerjili çocuğun tarandığı araştırmada ise en sık besin alerjisine neden olan etkenlerin Türkiye’de, Avrupa Topluluğu listesinden biraz farklı olduğunu gördük. Ülkemizde en sık besin alerjisine neden olan etkenler sıklık sırasına göre süt, yumurta, kabuklu ağaç yemişleri (fındık, ceviz, antep, kaju, badem), susam, yer fıstığı, buğday, mercimek, kabak ve ay çekirdeği, balık, nohut, bezelye, soya ve kabuklu deniz ürünleri ve yumuşakçagillerden oluşmaktadır. Bu bağlamda listeye mercimek, nohut, bezelye gibi baklagillerin ve haşhaş tohumu, kabak ve ay çekirdeği gibi tohumların da ve karabuğdayın eklenmesi gerekiyor. Bunun için Tarım ve Orman Bakanlığı’na eklemelerin yapılması için gerekli başvurumuzu yaptık ve olumlu yanıt aldık.”

HER TOPLUMUN ALERJİSİ FARKLI

Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği (AİD) 2. Başkanı Prof. Dr. Can Kocabaş ise toplumlar arası besin alerjilerindeki farklılıklara değinerek şunları söyledi: “Toplumlar arasında besin alerjilerinin hangi besinden ileri geldiği açısından büyük farklar var. Çünkü toplumların beslenme alışkanlıkları farklıdır ve bir toplum hangi besinleri daha fazla tüketiyorsa o toplumda o besinlere karşı daha fazla alerji görülür. Yani tüketim alışkanlıklarımız, hangi alerjiyi yaşayacağımız belirliyor. Çocukluk çağı besin alerjisinde en sık görülen alerjenlerden yumurta ve inek sütü, dünyanın hemen her yerinde ilk iki sırayı paylaşırlar. Bunun temel nedeni bu iki besinin tüm kültürlerin ortak ve yaygın kullanılan gıdaları olmasıdır. Fındık ve Antep fıstığı hem üretiminde hem de tüketiminde dünya lideri ülke konumundayız. Susam daha çok Ortadoğu ve Uzakdoğu’nun tükettiği bir besin ve ülkemizde simit, tahin, helva olarak yüksek miktarlarda tüketiliyor.

10 20 YIL SONRA FARKLI ALERJİLERDEN BAHSEDECEĞİZ

Prof. Dr. Can Kocabaş, tüketim alışkanlıklarımızdaki değişime paralel olarak yemeklerimizin önemli bir bölümünü restoranlarda tüketmeye başladık. Ev dışında besin tüketimi besin alerjili hastalar için risk oluşturuyor. Hizmet sektöründe hızlı bir rekabet var ve farklılaşma çabaları farklı yemekler üretilmesine yok açıyor. Eskiden yediğimizin içinde ne olduğunu tahmin edebilirken, günümüzde kimi zaman bu mümkün olmuyor. Bu durum besin alerjili hastalar için en büyük tehdit ve risk oluşturuyor. Sunumu yapılan yiyeceklerin içeriklerinin menülerde açık şekilde yazılması, ayrıca yiyecek hazırlayan mutfak personelinin alerjenler konusunda bilinç düzeyinin artması gerekmektedir. Beslenme alışkanlıklarımızda son 30-40 yılda büyük değişiklikler yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Hem küreselleşmenin etkisi hem de ülkemizin her geçen yıl dışa daha fazla açılması ile tüketim alışkanlıklarımızı değişim yaşanıyor. Örneğin bundan 40 yıl önce kivi ile tanışmış insan sayısı sınırlı iken bugün denenmiş insan sayısı neredeyse yok gibi. Kivi, ananas, kaju, mango, lyche, pecan cevizi, kumkuat artık sofralarımızda geniş ölçüde yer buluyor. Sanırım bundan 10-20 yıl sonra daha farklı alerjileri konuşuyor olacağız”

BESLENME ALIŞKANLIKLARIMIZ DEĞİŞTİ

“Tüketim alışkanlıklarımızdaki değişime paralel olarak yemeklerimizin önemli bir bölümünü restoranlarda tüketmeye başladık. Ev dışında besin tüketimi besin alerjili hastalar için risk oluşturuyor. Hizmet sektöründe hızlı bir rekabet var ve farklılaşma çabaları farklı yemekler üretilmesine yok açıyor. Eskiden yediğimizin içinde ne olduğunu tahmin edebilirken, günümüzde kimi zaman mümkün olmuyor. Bu besin alerjili hastalar için en büyük tehdit ve risk. Ayrıca beslenme alışkanlıklarımızda son 30-40 yılda büyük değişiklikler yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Hem küreselleşmenin etkisi hem de ülkemizin her geçen yıl dışa daha fazla açılması ile tüketim alışkanlıklarımızı değişim yaşanıyor. Örneğin bundan 40 yıl önce kivi ile tanışmış insan sayısı sınırlı iken bugün denenmiş insan sayısı neredeyse yok gibi. Kivi, ananas, kaju, mango, lyche, pecan cevizi, kumkuat artık sofralarımızda geniş ölçüde yer buluyor. Sanırım bundan 10-20 yıl sonra daha farklı alerjileri konuşuyor olacağız.”

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA

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