  • BIST 1.104
  • Altın 471,494
  • Dolar 7,3483
  • Euro 8,7759
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 24 °C
»

Prof. Dr. Ceyhan: Ortak makyaj malzemesi, virüsü 4-5 saatte bulaştırabilir

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsün özellikle göz ve dudak makyajında kullanılan ürünlerden bulaşabileceğini söyleyerek, güzellik merkezlerine gidenleri uyardı.
Prof. Dr. Ceyhan: Ortak makyaj malzemesi, virüsü 4-5 saatte bulaştırabilir

Prof. Dr. Ceyhan, DHA'ya yaptığı açıklamada, koronavirüsün özellikle göz ve dudak makyajında kullanılan ürünlerden bulaşabileceğini söyleyerek, bu konuda uyarılarda bulundu. Virüsün kozmetik ürünlerinde 4-5 saat süreyle canlı kalabildiğini belirten  Ceyhan, "Makyaj malzemelerini insan eli gibi düşünün. Bir kişide virüs bulunuyorsa elini ağzına ya da burnuna götürdüğünde o eline bulaşacaktır. Sadece ruj için değil parfümler, göz makyajı için kullanılan kozmetik ürünlerin ortak kullanımı risk taşıyor. Kesinlikle böyle bir dönemde bu şekilde makyaj malzemesi değişimi risklidir. Virüs orada bir süre canlı kalabiliyor. Canlı kaldığı sürede bir başkası alıp ağzına, burnuna sürerse sadece ruj için değil parfümler dahil birçok makyaj malzemesinde olabilir. Göz makyajı malzemelerinden bulaşma da söz konusu" diye konuştu.

Prof. Dr. Ceyhan, bu dönemde makyaj malzemesi değişiminin riskli olduğunu vurgulayarak, "Ortak kullanılan tester’ların olmaması gerekir. Temas edilen şeylerin paylaşılmaması lazım. Güzellik merkezlerinde kullanılanların hepsinin steril olması lazım. Tek kullanımlık olması lazım. Yoksa onun birkaç müşteriye birden 4-5 saat içinde kullanılması virüs bulaştırabilir. Önemli olan paylaşılmasını engellemek. Kişiler kendi güvenliği için makyaj malzemelerini kendileri götürebilir. Gittikleri yerde böyle bir ayarlama yapılabilir. Kuaförlerde müşteriye özel temizlenmiş steril olan paketler açılıyor. Virüs saçta canlı kalmaz uzun süre. Önemli olan kuaförlerde kozmetik ürünler ve bir de saç kurutma, fön makineleri eğer virüs taşıyorsa hava akımı oluşturarak daha uzak müşteriye götürebilir. Onun dışında bu gibi yerlerde riskler var, temas edilen yerler nedeniyle. Bunları azaltmak için müşteri ve sahiplerinin dikkatli olması lazım" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Sputnik V' adlı Kovid-19 aşısının üretimine başlandı15 Ağustos 2020 Cumartesi 11:21
  • Sağlık Bakanı Koca, 15 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptı15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:10
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:09
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar14 Ağustos 2020 Cuma 09:06
  • Prof. Dr. Ceyhan: Kurban Bayramı'ndaki görüntülerin etkileri devam edecek13 Ağustos 2020 Perşembe 10:57
  • 'Rusya'dan koronavirüs aşısının bütün aşamalarını yayımlamasını talep ediyoruz'13 Ağustos 2020 Perşembe 10:02
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar13 Ağustos 2020 Perşembe 09:07
  • Rusya koronavirüs aşısının çıkış tarihini açıkladı12 Ağustos 2020 Çarşamba 14:32
  • Sağlık Bakanlığı'ndan yeni korona uyarıları12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:19
  • Bilim Kurulu üyesi İlhan: 'Hıçkırık, yeni koronavirüs belirtisi' dememiz çok zor12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti