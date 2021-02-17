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Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu (83) yarın Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu için Afet Yolal Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılınacak.

Çok sayıda kitabı bulunan Cüceloğlu, öğrencilere, öğretmenlere, ebeveynlere ve iş insanlarına yönelik seminer, konferans ve atölye çalışmaları düzenledi.

Kişisel gelişim kitapları ve bilimsel makalelerinde Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını inceleyen Doğan Cüceloğlu'nun kaleme aldığı kitapları şunlar:

"Var mısın?", "Öğretmenim Bir Bakar Mısın?", "Evlenmeden Önce", "Geliştiren Anne-Baba", "Derviş'in Aklı", "Gerçek Özgürlük", "İçimizdeki Çocuk", "İletişim Donanımları", "Başarıya Götüren Aile", "Savaşçı", "Mış Gibi Yetişkinler", "Mış Gibi Yaşamlar", "Korku Kültürü", "Onlar Benim Kahramanım", "Öğretmen Olmak, Bir Can'a Dokunmak", "Bir Kadın Bir Ses", "İçimizdeki Biz", "İnsan Ve Davranışı", "İnsan İnsana", "İnsan İnsana sohbetler 1"

Kaynak: Haber Kaynağı
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