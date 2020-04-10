Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Virüs tahminimizden daha saldırgan çıktı

Türkiye'de 908 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirmek için çalışan ekiplerden birinin lideri olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, virüsün beklediklerinden daha saldırgan çıktığını söyledi

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı ve ilaç geliştirmek için çalışan ekiplerden birinin lideri olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, sosyal medyada paylaştığı “23 Nisan için sözleştik” ifadelerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Ovalı, o tarihte çalışmalarında geldikleri noktaları açıklayacaklarını belirtti.

'İLACI HENÜZ BULMADIK'

Türkiye gazetesine konuşan Ovalı, “İlacı henüz bulmadık. Visrüsün tedavisi için 3 büyük proje yürütüyoruz. Aşı, plazma tedavisi ve kök hücre tedavisi. 23 Nisan’da da, projelerimizde geldiğimiz noktaları açıklayacağız” dedi.

Aşıyı bulmak için yedi gün boyunca laboratuvarda tek başına çalışan Prof. Dr. Ovalı, “Ortamın güvenli olduğunu test ettim. Ekibim bir şey olursa müdahale etmek için dışarıda bekledi. Ben çıktım onlar girdi. Artık daha hızlı çalışabileceğiz” dedi.

'DAHA SALDIRGAN ÇIKTI'

Prof. Dr. Ovalı “Covid-19 virüsü tahminimizden daha saldırgan çıktı. 72 saatte yapmasını beklediğimiz şeyleri, 24 saatte yapıyor” ifadelerini kullandı.

İmmün plazma tedavisi için hastalığı geçirenlerin kanlarının beklendiğini belirten Ovalı, “Biz 8 hastanın plazmasını karıştırarak konsantre, diğer bütün virüslerden arındırılmış, güvenli bir yarı mamul ürün elde edeceğiz. Kök hücre tedavisinin sonuçlarını 23 Nisan’da açıklayacağız” dedi.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün test sayısı 28 bin 578, vaka sayısı 4 bin 56, iyileşen hasta sayısı 296, vefat sayısı ise 96 olarak kayıtlara geçti.

Toplam test sayısı 276 bin 338, toplam vaka sayısı 42 bin 282, toplam vefat sayısı 908, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1552, toplam entübe hasta sayısı 1017, toplam iyileşen hasta sayısı 2 bin 142 oldu.