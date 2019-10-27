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Prof. Dr. Fevzi Altuntaş: Kansere karşı lütfen hareket edin

Ankara Onkoloji EAH Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş kanserle savaşta hareketli yaşamın önemine dikkat çekerek günlük 35-45 dakika fiziksel aktivite yapılmasını önerdi. Altuntaş, “Lütfen hareket edin” dedi. 
Prof. Dr. Fevzi Altuntaş: Kansere karşı lütfen hareket edin

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen 1000’inci kök hücre nakli anısına ve kök hücre bağışına farkındalık oluşturmak için hastane çalışanları ve bisikletçilerle bisiklet turu düzenlendi. 

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Sabah erken saatlerde Güvenpark’ta toplanan kalabalık önce Atatürk Orman Çiftliği’ne oradan da hastaneye pedal çevirdi. Gazetemize etkinlik hakkında bilgi veren Ankara Onkoloji EAH Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, “Amacımız birçok hastalığa şifa olan kök hücrenin, bağışçılığını her platformda dile getirmek ve ortaya çıkarmak. 18 yaşından büyük herkes kök hücre bağışçısı olabilir” dedi. Öte yandan Prof. Dr. Altuntaş kanserle savaşta hareketli yaşamın etkin rol oynadığına dikkat çekti.  

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18 YAŞINDAN BÜYÜK HERKES KÖK HÜCRE BAĞIŞÇISI OLABİLİR

Prof. Dr. Altuntaş birçok hastalığa karşı kullanılan kök hücrenin bağışını artırmak gerektiğini ifade ederek, “Kök hücre nakli yapabilmek için uygun verici lazım. Uygun verici için duyarlılığın her platformda artırılması lazım. Yalnızca ihtiyaç olduğunda değil, her zaman bunu özendirmek lazım. 18 yaşından büyük herkes herhangi bir sağlık sorunu yoksa ‘Ben kök hücre bağışçısı olmak istiyorum’ diyebilir” sözlerine yer verdi.

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LÜTFEN HAREKET EDİN 

Kanserle mücadelede hareketli yaşamın rolüne değinen Prof. Dr. Altuntaş, “Kanseri önlemek için sigara içmemek, alkol kullanmamak, obeziteyle mücadele gibi korunma yöntemleri vardır. Bunlardan biri de hareketli yaşamdır. Diyoruz ki günlük ortalama 35-45 dakika ritmik yürüyün. Güneş ışınlarından korunun. Bugün de bir aktivite gerçekleştiriyoruz. Aslında günlük bu sürede fiziksel aktivite yapmak önemli. Bu birçok spor olabilir. Önemli olan fiziksel aktivitedir. Son olarak lütfen hareket edin diyoruz” dedi. 

Erkal Erdoğan /İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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