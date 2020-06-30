Prof. Dr. Fuat Sezgin'in Almanya'da el konulan kitapları için uzlaşmaya gidildi

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çetinkaya, "Davaya taraf olan vakfımız ve Almanya'daki enstitü arasında mahkemenin tavsiyesi ile uzlaşmaya gidilmesine karar verildi." dedi.

Bilimler tarihi alanında dünyanın sayılı otoritelerinden olan Prof. Dr. Fuat Sezgin, vefatının ikinci yılında anılıyor.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Yılı kapsamında yapılan çalışmalar, Sezgin'in mirası ve Almanya'da el konulan kitaplarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı kapsamında yıl boyunca yurt içi ve dışında birçok faaliyet gerçekleştirildiğini anlatan Çetinkaya, şu bilgileri verdi:

"İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ve Kırıkkale Üniversitesi koordinatörlüğünde bir bölümü gelecek senelerde de devam edecek 801 faaliyet gerçekleştirdik. Bir yılda Prof. Dr. Fuat Sezgin'le ilgili merkez kurulması ve isminin çeşitli kuruluşlara verilmesinin yanı sıra paneller, konferanslar, sempozyumlar, seminerler, sergiler, yarışmalar, kısa film yarışması, özel dergi sayılarının da olduğu çok sayıda çalışma gerçekleştirildi. Bu etkinlikler ülkemizle sınırlı kalmayıp 16 ülke ve 30 şehirde yapılmıştır. Ayrıca 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı çalışmaları kapsamında 358 üniversite, kurum ve kuruluş ile iş birliği protokolü imzalandı."

Fuat Sezgin'in İslam medeniyetinin altın çağlarında Müslüman bilim insanlarının pek çok eser ve buluşunu gün yüzüne çıkardığını belirten Çetinkaya, Sezgin'in tüm bunları tarihi kaynaklara ve sağlam delillere dayandırarak ortaya koyduğunu anlattı.

"Bilimler tarihini tek bir millete mal etmemiştir"

Sezgin'in bilim tarihine hamasetle yaklaşmadığını dile getiren Mecit Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Fuat Sezgin, birtakım oryantalistlerin aksine bilimler tarihini tek bir millete mal etmemiştir. Bizler de doğru perspektifin bu olduğuna inanıyoruz. Ayrıca bilimler tarihinde İslam medeniyetinin hakimiyet gösterdiği dönemlerle özel olarak ilgilenmesi bakımından Fuat Sezgin'in izinden gitmenin Müslüman bir Türk genci için neredeyse bir zorunluluk olduğuna inanıyoruz. Bu manada Prof. Dr. Fuat Sezgin'in en büyük mirası, çeşitli dillerde 27 bin kitaba ev sahipliği yapan Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi ve çeşitli bilim dallarına ait yazma eserlerin yanı sıra de teknik aletlerin aslına uygun modellerinin bulunduğu yaklaşık 700 eserin yer aldığı İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi hem gençlerimiz hem de İslam bilim tarihi alanında çalışacak araştırmacılarımız için eşsiz kaynaklar sunmaktadır. Bununla beraber vakfımız iş birliğiyle Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde kurulan Bilim Tarihi lisans, yüksek lisans ve doktora bölümleriyle de yeni nesillerin Fuat Sezgin'in izinden giderek bu mirasa sahip çıkmaları hedeflenmiştir."

Sezgin'in Almanya'daki kitapları için mahkemeden "uzlaşma" kararı

Mecit Çetinkaya, Sezgin'in vefatından önce Türkiye'ye getirmek istediği ancak Almanya tarafından el konulan kitaplarının durumuyla ilgili gelişmeleri de paylaştı.

Sezgin'in Almanya'daki enstitüde bulunan kitaplarının yaklaşık üçte birinin daha önce Türkiye'ye getirilerek Gülhane Parkı'nda bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi'nde araştırmacıların hizmetine sunulduğunu aktaran Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Geriye kalan kitapların hukuki süreci devam etmekte olup, davaya taraf olan vakfımız ve Almanya'daki enstitü arasında mahkemenin tavsiyesiyle uzlaşmaya gidilmesine karar verildi ve bu konuda çalışmalar devam ediyor. Bu süreçte her iki tarafta bulunan kitapların dijitalize edilmesi yolu ile değiş tokuşu için çalışmaların yapılacağı yer konusunda maliyet çalışmasının sonuçlarını beklemekteyiz. Bununla birlikte taraflar arasındaki bu uzlaşmanın Almanya'daki enstitünün mütevelli heyeti tarafından onaylanması gerekmektedir. Ancak tüm dünyada içinde bulunulan salgın süreci sebebiyle bu sonbaharda planlanan mütevelli heyeti toplantısını beklemekteyiz."