Prof. Dr. İlber Ortaylı: Tarihi dokuya aykırı binalar Ulus'u ve Kale'yi gölgeliyor

Ünlü Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Ulus’taki önemli yapıların daha görünür hale getirilmesi için 1950’lerden sonra tarihi dokuya aykırı yapılan binaların yıkılması gerektiğini söyledi. Ortaylı, “Bu binalar Ulus’u ve Kale’yi gölgeliyor” dedi.

Altındağ Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100’üncü yılında önemli bir konuğu misafir etti. Herkes tarafından sevilen ünlü Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi’nde Altındağlılar ile buluştu. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte Prof. Dr. Ortaylı Ankara’nın Milli Mücadeledeki öneminden kültür sanatına kadar pek çok konuyu ele aldı. Etkinliğe AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler ile Nevzat Ceylan da katıldı.

SÜMERBANK’IN ARKASINDAKİ BİNA BÖLGEYİ MAHVETTİ

Ulus’ta 1950’lerden sonra tarihi dokuya aykırı olarak inşa edilen yapıların tarihi ve bölgenin kültürel mirasını gölgelediğini ifade eden Prof. Dr. Ortaylı şu ifadelere yer verdi:

“Heykelin arkasındaki binaların tazminatla (tazminat ödenerek) kaldırılması gerekir. Orada Ankara Kalesi gölgeleniyor, Krippel’in yaptığı Atatürk heykeli gölgeleniyor, eski Meclis meydanı gölgeleniyor ve çirkin bir alan bunlar. Mesela bütün birikimi, Sümerbank’ın arkasını yeni bir binayla mahvettik. Zincirli Camii göremiyorsun. Ankara Hükümet Konağı’nı göremiyorsun. Julien Sütunu’na giden alan kapatılıyor. Bunlar lüzumsuz şeylerdir ve yanlıştır”

BURASI MÜTEVAZI BİR BAŞKENT

“Burası öyle büyük bir endüstri merkezi değil, öyle büyük bir tarım merkezi değil. Burası mütevazı bir başkent. Tarihi kültürel mirasımızı korumak, kıymet vermek zorundayız. Şu Bankalar Caddesi’ndeki yaptığımız şeyleri temizlemek bile yeter, çok açıktır. Ziraat Bankası’nın arkasına ilave yapmaya ne lüzum var. Zaten orada genel merkez bile kalmadı. Emlak Bankası’nı aynı şekilde genişletmeye ne lüzum var. Bizim Dil Tarih’in arkasındaki binayı yıkmak lazım. Danıştay diye yapılan büyük binayı hiçbir zaman anlamamışımdır, zaten gidip başka yere kurdular. Bunlar lüzumsuz tasarruflardır. Şehrin manzarasını kurtarmak gerekiyor.”

BUGÜNÜ KUTLAMAK VE ANLATMAK HEPİMİZİN GÖREVİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılında Altındağ Belediyesi etkinlikleriyle dikkat çekti. “Bu önemli dönüm noktasını en güzel şekilde kutlamak, gençlerimize, çocuklarımıza anlatmak hepimizin görevi” ifadelerine yer veren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Atatürk'ün Ankara hemşeriliğini kabul ettiği 5 Ekim, Ankara'nın başkent olduğu 13 Ekim ve Atatürk'ün Ankara'ya geldiği 27 Aralık tarihleri Ankara için çok önemli... Altındağ Belediyesi olarak, bu önemli tarihlerin hak ettiği ilgiyi görmesi için çalışıyoruz. Altındağ Belediyesi olarak, Ankara'nın kalbinden bu özel ve anlamlı günü anlamına yaraşır şekilde kutlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu önemli dönüm noktasını en güzel şekilde kutlamak, gençlerimize, çocuklarımıza anlatmak hepimizin görevi." dedi.

SALON DOLDU TAŞTI SAHNEYE OTURANLAR OLDU

Gerek Altındağlılar gerekse Başkent’in farklı ilçelerinden gelen vatandaşlar Güneşevler Mahallesi'ndeki Şair Baki Kültür Merkezi’ne akın etti. Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı dinlemek isteyen vatandaşlar ayakta bile yer bulmakta zorlandı ve salon dışına kurulan ekranda programı takip etti. Gençlerden bazıları ise sahnede oturmak zorunda kaldı.

DIŞARIDA KALANLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Dışarıda kalan vatandaşlar daha büyük salonun neden seçilmediğini ve ses sisteminin iyi olmadığını ifade ederek belediye yetkililerine tepki gösterdi. Yetkililer tahmin ettiklerinden çok daha büyük kalabalık geldiğini ifade ederek vatandaşları sakinleştirdi. Bazı vatandaşlar sinirlenerek salonu terk etti.

ULUS DÜZELTİLMELİ, KALE GÖRÜNMÜYOR

Başkent’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gelişi pek çok farklı etkinlikle kutlandı. Yine bu kutlamalar kapsamında Prof. Dr. İlber Ortaylı kendi okulu olan Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’ne de konuk oldu. Prof. Dr. Ortaylı “27 Aralık'ta, Ankara'nın payitaht olacağı bellidir” derken yine Başkent’in korunamamasına dikkat çekerek “Eski bit pazarı, Hergele Meydanı, Ulus Ziraat Bankası ve diğer tarihi binaların korunması gerekir. Buraların tanzimi bu şekilde normal değildir. Zincirli camii, eski vilayet binası ve kalenin durumu, tüm bunların düzeltilmesi gerekiyor. Kaleye baktığın zaman göremiyorsun. Bütün bunların düzeltilmesi gerekir” ifadelerinde bulundu.

ERKAL ERDOĞAN /İLKSAYFA

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