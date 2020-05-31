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Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da inşa edilen Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılışında konuştu.
Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı

Erdoğan, konuşmasında, "Türkiye sahip olduğu sağlık alt yapısı ve genel sağlık sigortası sistemiyle salgın sürecinde dikkatleri üzerine toplamış bir ülkedir." ifadelerini kullanarak, "Salgın döneminde 2 ayı bulmadan hizmete sunduğumuz acil durum hastanelerinin örnek alınacak bir model olduğuna inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada pek çok ülkenin geçici sahra ve prefabrik hastaneler kurarak çözmeye çalıştığı sorunu, biz çok daha kısa sürede kalıcı hastaneler inşa ederek aşmayı başardık." şeklinde konuştu.

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"Bu sağlık kurumları ülkemizin yüz akı olacaklardır"
Acil durum hastaneleri ile ilgili, "Bu sağlık kurumları ülkemizin yüz akı olacaklardır." diyen Erdoğan, "Hamdolsun burada oluşturduğumuz ilave kapasiteye ihtiyaç kalmadan salgının yayılma hızını kırdık." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Sağlık turizminde çok ciddi bir sıçrama yapıyoruz." ifadesini kullanarak, "Ülkemize ve milletimize özellikle hizmetle geçirdiğimiz her gün, her an bu yolda attığımız her adım, aldığımız her nefes için Rabb'imize hamd ettik." şeklinde konuştu.

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"Türkiye'nin ihtiyacı kavga değil eser siyasetidir"
Türkiye'nin ihtiyacının kavga değil eser siyaseti olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek numaraları ülkemizin ortak değerlerinin istismarı olanların devri artık kapanıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koalisyonlu yılların Türkiye'yi nasıl dibe ittiğinin en çarpıcı ispatı son 18 yılda elde ettiğimiz kazanımlardır" ifadelerini kullanarak, "Demokraside ve ekonomide milletimize beklediği hizmetleri sunamayanların, vesayet oyunlarıyla iktidar devşirdiği dönemler geride kalmıştır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Her kim Türkiye'de demokrasiyi, özgürlükleri, adaleti, güvenliği, dış politikayı, kültürü, sanatı daha ileri seviyeye götüreceğine milleti ikna ederse ülke ona teslim edilir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin önünde demokrasiden ve kalkınmadan başka alternatif yoktur"
Türkiye'nin önünde özellikle demokrasiden ve kalkınmadan başka bir alternatif olmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Her kim daha çok yatırım, üretim, istihdam, iş, aş, daha yüksek hayat standardı sağlayacağı konusunda halkın desteğini alırsa ülkeyi o yönetir. Bunun dışındaki zorlamaların, iç ve dış ayak oyunlarının tamamı da milli irade duvarına çarpıp dağılmaya mahkumdur."

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Toplam 125 bin metrekare alana kurulan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin 75 bin metrekare kapalı alanı ve 432'si yoğun bakım olmak üzere gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek 1008 yatağı bulunuyor. 16 ameliyathane ile hizmet verecek hastanede ileri teknoloji tıbbi donanım yer alıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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