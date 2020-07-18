Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan deprem tahmini

24 Ocak'taki Elazığ depremini yaklaşık 2 ay öncesinden bilen Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, bu kez Marmara Bölgesi için uyardı. Prof. Dr. Görür, Marmara depreminin gelmek üzere olduğunu söyledi ve 'Çok korkuyorum' dedi.

Yaptığı bilimsel tespit ve yazdığı çalışmalarla Dünyanın En Etkil Bilim İnsanları Listesi'nde yer alan, Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Marmara depreminin eli kulağında olduğunu söyledi, "Hepimiz insanız, çok korkuyorum" dedi.

Yerbilimci Prof. Naci Görür, "İçinde bulunduğun binaya güvenmiyorsan ve bir de sevdiklerin varsa korkmamak mümkün değil, nihayetinde insansın. Herkes gibi ben de korkuyorum" sözlerini kaydetti.

'MARMARA DEPREMİ 'GELİYORUM' DİYE BAĞIRIYOR'

Prof. Dr. Görür, "100 binleri konuşuyoruz. Hazırlıklı olmamışız. İnsanlarımızı eğitmemişiz. İşte bunlar insanı ürkütüyor. Marmara depremi 'geliyorum' diye bağırıyor" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem dünyanın doğasıdır, düzendir. Eğer depremler olmasaydı dünya yaşanmayan bir gezegen olurdu ay gibi. Dünyaya bilimle bakan toplumlar, depremi kavrar kavramaz önlem almışlar. Bugün Japonya, Hollanda gibi ülkelerden bahsediyorum. Önlem almak zor değil ama biz toplum olarak afete dönüştürüyoruz her şeyi. Bağdat Caddesi'ni deprem adı altında en güvensiz yere dönüştürdük. 2-3 katlı bahçeli evler gitti, dar düdük binalar geldi. Cadde tünele döndü. Şimdi git gezemiyorsun, iki arabayla bir sokağından geçemiyorsun."