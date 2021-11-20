Prof. Dr. Nihat Temel son yolculuğuna uğurlandı

BİNGÖL'de katıldığı çalıştay sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Temel, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Prof. Dr. Nihat Temel (71), Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da katıldığı Bingöl Üniversitesi tarafından düzenlenen "Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı-Kıraat İlmi Enstitüsü Tecvid Çalıştayı'na" katılmak için Bingöl'e gitti. Çalıştayın son gününde konuk evindeki odasına çekilen Nihat Temel, kaldığı odada kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Prof. Dr. Temel için bugün ikindi vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Nihat Temel'in yakınları, eski öğrencileri ve çok sayıda kişi katıldı. Nihat Temel için ikindi vakti cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Prof. Dr. Temel, törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.



"CUMA SABAHI EZANLAR OKUNURKEN VEFAT EDEN BİR HOCAMIZ"



Cenaze töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Hepimizin başı sağ olsun. Geçtiğimiz perşembe günü birlikte Bingöl'de çok güzel programlar yaptık. Kıraat Çalıştayı, Tecvid Çalıştayı için oradaydı. Kuran-ı Kerim'i usulüne uygun daha güzel nasıl okuyabiliriz, geniş kitlelere Kuran-ı Kerim'in düzgün okunmasını nasıl yayabiliriz, yaygınlaştırabiliriz bunu amaç edinen güzel bir çalışmaydı. Akşam da Bingöl kanaat önderleri, hocalar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok geniş bir müzakere yaptık. Toplantının sonunda kendisine dedim ki 'Nihat hocam bir Asr Suresi oku da kalkalım' Asr Suresi'ni okudu, Fatiha okudu kalktık. Onun Asr Suresi kulaklarımda hala. Ondan arda kalan bu mesaj inşallah milletimizin çizgisi olur. Kuran'a gönül veren ve bütün ömrünü Kuran uğruna tüketen son nefesini de bu şekilde veren, cuma sabahı ezanlar okunurken vefat eden bir hocamız Nihat Temel" dedi.





PROF.DR. NİHAT TEMEL KİMDİR?



1950 yılında Erzurum'da doğdu. 1972'de Erzurum İmam Hatip Lisesi'nden, 1976'da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kur'ân-ı Kerîm Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak emekliliğe ayrıldı. Nihat Temel Kur'ân Kıraatleri ve Tecvidi alanlarında araştırmalar yapmıştır.