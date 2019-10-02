Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin: Emzirmek kanserden korur

Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, “Annenin çocuğuna vereceği en değerli besin anne sütü olmakla birlikte emzirmek anneyi meme ve rahim kanserinden korur” dedi.

Emzirme Haftası dolayısıyla Bilkent’teki Şehir Hastanesi’ndeki etkinlikte konuşan Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, “Annenin çocuğuna vereceği en değerli besin anne sütü olmakla birlikte emzirmek anneyi meme ve rahim kanserinden korur” dedi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla geleneksel “ lohusa şerbeti ” dağıtılırken yeni annelere de anne sütünün önemi konusunda bilgi verildi. Etkinlikte Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloglu Tekin çocuğa verilecek en değerli besinin anne sütü olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Tekin, çocuk için ne kadar önemli olduğu bilinen sütün annelerde de emzirmeyle kanseri önlediğini belirterek, “Emzirmek rahim kanserinden ve meme kanserinden koruyor” diye konuştu. Gazetemize konuşan hastanenin en genç annesi 18 yaşındaki Selin Nur Şahin ise anne sütünün öneminden kendilerine sürekli bahsedildiğini ve çocuğunu o uyarıları dikkate alarak emzireceğini söyledi.

ÇOCUĞA VERİLECEK EN DEĞERLİ BESİN ANNE SÜTÜDÜR

1-7 Ekim Emzirme Haftası ile ilgili konuşan Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin bebeğe verilecek en değerli besinin anne sütü olduğuna dikkat çekerek, “Annenin çocuğuna vereceği en değerli besin anne sütüdür. Başta Anne sütü beyin gelişimi için çok önemli. Beyin gelişimi anne karnında başlar doğumdan sonra ilk 2 yılda yüzde 80’i tamamlanır. İşte bu iki yıllık süreçte anne sütü alan bebeklerin daha zeki oldukları bütün çalışmalarla kanıtlanmıştır. Yeni doğan bebeğin, bağırsak mikro florasını koruyucu bakterilerden oluşan bir kompozisyon haline getirerek özellikle alerjik hastalıklar, astım, obezite gibi, uzun dönemde görülebilen nörolojik bozukluklara karşı bir önlem olduğu artık pek çok çalışmada gösteriliyor.” İfadelerine yer verdi.

ÇOCUK 2 YAŞINA KADAR EMMELİ, BİBERONU TAVSİYE ETMİYORUZ

İlk 6 ay yalnızca anne sütünden sonra ek gıdalarla birlikte 2 yaşına kadar çocuğu emzirmek gerektiğini belirten Prof. Dr. Tekin, “İlk aydan sonra da ek gıdalarla beraber mutlaka 2 yaş ve ötesine kadar anne sütüne devam edelim. Biberon kullanımı tavsiye etmiyoruz. Anne sütüyle çok sağlıklı büyüyecek, zekası daha iyi olacak. Sizi de emzirmek rahim kanserinden ve meme kanserinden koruyor” dedi.

VERDİĞİMİZ EĞİTİMLER SONUÇ VERİYOR

Emzirme ve anne sütü danışmanı hemşire Elif Bilge de annelere doğum öncesi ve sonrası anne sütüyle ilgili eğitim verdiklerini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“1 -7 Ekim emzirme haftası. İlk 6 ay bizim için çok önemli. Şu an bu tamamen bir farkındalık çalışması. Çocuğa yalnızca anne sütü vermek ilk 6 ay boyunca çok önemli. Biz bunu bütün annelere anlatıyoruz ve sürekli eğitim veriyoruz. Bu eğitimler doğum öncesi başlıyor. Bu konuda yeni nesil yani genç annelerimiz daha mamaya yatkınlar. Fakat burada hasta yakınları teyzeler oluyor onlar anne sütünün ne kadar önemli olduğunu biliyorlar. Açıkçası öğrendiğimizde, eğitim verdiğimizde annelerimiz çabuk öğreniyor. Doğal bir yatkınlıkları var doğrusu”

EMZİRMEK SÜT MİKTARINI ARTIRIR

“Annelere burada sıvı ağırlıklı beslenmelerini öneriyoruz. Mutlaka 3 öğün beslenecek. Açıkçası bunlar süt artırımına fayda sağlıyor ama asıl sütü artıran faktör annenin emzirmesidir. Anne ne kadar emzirirse sütü o kadar artar.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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