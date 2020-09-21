  • BIST 1.104
  • Altın 471,411
  • Dolar 7,5961
  • Euro 8,9448
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 24 °C
»

Prof. Dr. Sözbilir'den Niğde depreminden sonra 'volkan' uyarısı geldi

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Niğde'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin son 100 yılda yıkıcı deprem üretmemiş  bir fayda oluştuğunu belirtip, bu fayın çok genç bir volkan olan Hasan Dağı volkanına da çok yakın olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Sözbilir'den Niğde depreminden sonra 'volkan' uyarısı geldi

Türkiye'de yüzyıllardır sessizliğini koruyan fayların hareketliliğinin devam ettiği belirtildi. Niğde'de dün (Pazar) saat 22.08'de meydana gelen depremin Orta Anadolu'da Niğde ile Aksaray arasında 200 kilometre uzunluğundaki Tuz Gölü fayından kaynaklandığını söyleyen DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, son 100 yılda yıkıcı deprem üretmemiş olan bu fayın büyüklüğünün 6.2 ile 7.2 arasında değişen büyüklükte deprem üretebilecek 6 fay segmentine sahip olduğunu açıkladı. Deprem tekrarlama periyodunun birkaç bin yıl olan Tuz Gölü fayının sismik boşluk sınıfında değerlendirilen aktif bir fay olarak kabul edildiğini ifade eden Sözbilir şöyle konuştu: "Niğde depremi Tuz Gölü fayının güney kısmında meydana geldi. Bu kesimlerde fay belli ölçeklerde saçaklanıyor ve çok sayıda fay parçasına ayrılıyor. Bu fay 200 km uzunluğunda bir fay. Aslında içinde 6 büyük fay segmenti var. Bunlar 6.2 ile 7.2 arasında deprem üretme potansiyeline sahip. Bu depremin hemen kuzeyinde de Hasan Dağı volkanı var. Bu çok genç bir volkan. Dolayısıyla depremin Tuz Gölü fayından mı kaynaklı yoksa volkanik bir aktiviteyle mi ilgili olduğu konusunda araştırmalar yapılması gerekiyor. Sismometreler kurulup o bölgenin sürekli izlenmesi lazım."

'VOLKANLARIN PATLAMASI CAN VE MAL KAYBI YARATIR'

Bu fayın son 100 yılda deprem üreten bir fay olmadığını hatırlatan Prof. Dr. Sözbilir, büyüklüğü 5, 4 ya da 3 oranında kaydedilen depremler yaşandığını ancak yıkıcı özelliğe sahip depremlerin oluşmadığını dile getirdi. Uzun zamandır yıkıcı deprem üretme anlamında suskunluğu olan bu fayın sismik boşluk niteliği taşıdığını anlatan Prof. Dr. Sözbilir, elde edilen verilerin kırılma zamanının yakınlaştığını gösterdiğini belirtti. Prof. Dr. Sözbilir Hasan Dağı volkanıyla da ilgili şu bilgileri verdi:

"Hasan Dağı insanlar yaşarken patlamış genç bir volkan. Dolayısıyla bu volkanın günümüzde yaşayıp yaşamadığının da ortaya çıkartılması gerekiyor. Bunun da yolu jeofizik ve sismolojik anlamda incelenmesiyle mümkün. Bu bölgedeki bazı depremlerin volkanik mi tektonik kökenli mi olduğu konusunda bir araştırma yapılması gerekiyor. Volkanik depremler de yıkıcı etki yaratabilir. Türkiye'de günümüzde aktivitesi süren bir volkanın henüz bilgisi yok. Çok genç volkanlar var. Ama araştırmalar günümüzdeki aktifliği konusunda yetersiz. İnsanlar yaşarken patlayan volkanlar can ve mal kaybı yaratır. Günümüzde volkanların aktifliğini tamamen yitirip yitirmediğinin ortaya çıkartılması gerekir. Bunun için çalışmalar yapılmalı. Tuz Gölü fayının üzerinde 6 segment var ve her biri ayrı şekilde yıkıcı deprem üretme potansiyeline sahip. Dolayısıyla bu bölgelerde özellikle resmi kurum ve kuruluşların çalışmalarını bir an önce tamamlaması gerekiyor."

'ÇALIŞMALAR GENİŞLETİLMELİ'

DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Tuz Gölü fayının en yüksek 7.2 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip segmentleri olduğunu ifade etti. Sözbilir, "Bugüne kadar birçok faydalı çalışmalar yapılıyor. Üniversiteler, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü çalışmalar yapıyor ama yetersiz. Türkiye ölçeğinde faylarla ilgili elde etmemiz gereken verileri edinmiş değiliz. Bu çalışmalara bütçe ayırılmalı. Büyük ölçekli kuruluşların birlikte çalışarak bilgi üretmesinde fayda var" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kapıkule ve Hamzabeyli'de 4,5 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi21 Eylül 2020 Pazartesi 14:21
  • Otomobilinin üzerine çıkan saldırganı, polis merkezine kaputta götürdü21 Eylül 2020 Pazartesi 13:43
  • Bursa'da jandarmadan helikopterle trafik denetimi21 Eylül 2020 Pazartesi 13:39
  • Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in klinik seyrinde düzelme devam ediyor21 Eylül 2020 Pazartesi 13:38
  • Akyazı'da Adil Öksüz'ün araziye çanta gömdüğü iddiasıyla kazı çalışması21 Eylül 2020 Pazartesi 12:54
  • 3 cinayet olayına karışan cezaevi firarisi, sürekli imaj değiştirmiş21 Eylül 2020 Pazartesi 12:53
  • Yüz yüze eğitimin ilk gününde minik Emir, ağlayarak dışarı çıktı21 Eylül 2020 Pazartesi 12:52
  • Tramvayda dikkat çeken kalabalık21 Eylül 2020 Pazartesi 12:51
  • Bakan Soylu: Son 1 haftada, 1 ton 66 kilogram eroin ele geçirildi21 Eylül 2020 Pazartesi 12:50
  • CHP'li başkana, havaya ateş açılan eğlence görüntüleri tepkisi21 Eylül 2020 Pazartesi 12:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti