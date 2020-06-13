Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hiçbirimiz güvende değiliz

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü vaka sayılarındaki son 2 gündeki artışı değerlendirdi.

İki gündür günlük vaka sayısında artış yaşandığını belirten Sağlık Bakanlığı koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Özlü’nün açıklamaları şu şekilde:

"İki gündür günlük olgu sayımızda artış var. Bu bir uyandırma alarmı. “Salgın bitti, tehlike geçti, eski günlere döndük” gibi davranmaya devam edemeyiz. Virüs tedbirsizliği affetmiyor. Salgın kaldığı yerden devam etmek etmek için fırsat kolluyor.

"BAZILARIMIZIN TEDBİRSİZLİĞİNİN FATURASINI HEPİMİZ ÖDÜYORUZ"

Bazılarımızın tedbirsizliğinin faturasını hepimiz ödüyoruz. Bu mücadeleyi hep birlikte yürütmek zorundayız.

Memleketinize, köyünüze, baba ocağınıza döndüğünüzde eski alışkanlıklarınızı tekrarlamayın. Akrabalarınız, büyükleriniz, komşularınızla temas, el öpme, sarılıp, kucaklaşmaktan sakının. Ortak yemek, kahvaltı ve partilerden kaçının. Onları ve kendinizi tehlikeye atmayın.

"TÖRENLERİ YENİ NORMALE GÖRE YAPIN"

Nişan, söz, sünnet, taziye, asker uğurlama gibi törelerimizi eskisi gibi değil; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak ve yeni normlara göre yapalım.

“Bana bir şey olmaz” demeyin. Herkese olan size de olabilir. Siz de herkes gibisiniz. Hiçbirimiz güvende değiliz. Virüs içimizden birilerinde dolaşmaya devam ettikçe, hepimiz tehdit altında olacağız. Bu kolektif bir mücadele. Birbirimizi uyaralım."