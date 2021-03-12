  • BIST 1.560
  • Altın 416,029
  • Dolar 7,5854
  • Euro 9,0516
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 2 °C
»

Profesör, vatozun elektrik şokuna maruz kaldı

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili deniz dibinde araştırma yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, misinaya dolanan bir vatozu kurtarmak isterken, ürettiği elektrik şokuna maruz kaldı.
Profesör, vatozun elektrik şokuna maruz kaldı

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sıklıkla dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dalış yaparak deniz dibinde araştırma ve incelemeler yapıyor. Önceki gün de bir arkadaşıyla denize dalış yapan Prof. Dr. Gökoğlu, su altında bir süre incelemeler yaptıktan sonra bir oltadan koptuğu tahmin edilen misinaya dolanan vatozu fark etti. Prof. Dr. Gökoğlu, vatozu kurtarmak için yaklaştı. Prof. Dr. Gökoğlu, uzun çabalarına karşın vatozu kurtaramayacağını anlayınca misinayı kesmeye karar verdi.

ELEKTRİK ÇARPARAK TEŞEKKÜR ETTİ

Prof. Dr. Gökoğlu, tehlike anında kendini korumak için elektrik üreten vatoza dokunmamak için uzun süre uğraşsa da misinayı kesmek için ona temas etmek zorunda kaldı, bıçakla misinayı kesince vatozun elektrik şokuna maruz kaldı. Su altında elektrik şokuyla kısa süreli şaşkınlık yaşayan ve bu durumu da hareketleriyle kendisini görüntüleyen dalgıç arkadaşına anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, “Bir anda elektrik çarptı, ne olduğunu bile anlayamadım. Elektrik şoku verebileceğini tahmin ediyordum ama bir anda olunca ne yapacağımı şaşırdım. Kısa süreli bir şok yaşadım. Hatta çarpınca bir de üzerime doğru yüzdü. Sanırım bana teşekkürünü bu şekilde yaptı" dedi.

VATOZLAR NASIL ELEKTRİK ÜRETİR

Bazı vatozlar deniz tabanında gizlenip avları olan küçük balıkları ve kabukluları avlar. Bazı vatozlar denizde yüzüp karşılarına çıkan balık ve planktonları koca ağızlarından içeri alırlar. Bu vatozların renkleri genelde mavi ya da gri olur. Vatozların uzun kuyrukları ise sadece savunma amacı ile kullanılır. Vatozların kuyruklarında sert ve çok keskin bir diken vardır. Manta vatozu hariç bütün vatozlar bu dikene sahiptir. Bu diken zehirlidir. Tehdit altında hissetmedikçe bu dikeni kullanmazlar. Bazı vatozlar diken dışında elektrik üretme yeteneğine de sahiptirler. Bu elektrik vücutlarındaki özel bir organdan sağlanır ve ölümcül tehlikelere yol açar.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı11 Mart 2021 Perşembe 10:10
  • Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 4'ü olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi11 Mart 2021 Perşembe 09:00
  • Kafa kafaya çarpışan motosikletli iki kuryeyi 'kask' kurtardı; o anlar kamerada10 Mart 2021 Çarşamba 23:33
  • Nikah töreni dönüşünde kaza: 5 yaralı10 Mart 2021 Çarşamba 22:35
  • Erciş'te Miraç Kandili programı10 Mart 2021 Çarşamba 21:37
  • Miraç Kandili için Ayasofya ve Eyüp Sultan camilerine akın ettiler10 Mart 2021 Çarşamba 21:36
  • Aydın'da 10 katlı binanın çatı katından atlayan Yusuf, öldü10 Mart 2021 Çarşamba 20:40
  • Traktör şaftına elbisesini kaptıran işçi hayatını kaybetti10 Mart 2021 Çarşamba 20:39
  • Konya'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı10 Mart 2021 Çarşamba 19:07
  • Devrilen kepçenin altında kalan işçi yaşamını yitirdi10 Mart 2021 Çarşamba 18:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti