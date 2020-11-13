  • BIST 1.286
  • Altın 467,861
  • Dolar 7,6727
  • Euro 9,0702
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 13 °C
»

Profesörün ‘Avcılığı yasaklayarak hayvanlar korunmaz’ paylaşımı tepki çekti

TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi Yaban Hayatı Ekolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya'nın, “Avcılığı yasaklayarak hayvanlar korunmaz” paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.
Profesörün ‘Avcılığı yasaklayarak hayvanlar korunmaz’ paylaşımı tepki çekti

Anadolu’da nesli tükendiği düşünülen, 22 gün önce Trabzon'da yorgun halde bulunduktan sonra bakımı yapılarak doğaya salınan yakalı toy kuşunun Yozgat’ta tüfekle vurulması av tartışmalarını yeniden başlattı. Tartışmalara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla katılan KTÜ Yaban Hayatı Ekolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, avcılığın yasaklanarak hayvanların korunamayacağını savundu. Prof. Dr. Başkaya paylaşımında, “Karabağ, baston ile değil silah ile alındı. Oyuna gelmeyelim. Avcılığı yasaklayarak hayvanlar korunmaz. Avı yasaklamak, Türkü silahsızlandırıp, Lgbtxyz, Sanal Robot yapma politikasıdır. Avcılık bir yaşam biçimidir. Herkes evden işe, oradan sosyal medyada sözde doğasever olmaya yönlendiriliyor. Silahlı Türk’ün düşmanı bir üst akıl grubu, işi hemen kasıtlı bir şekilde avcılara mal etti, kimileri de avcılara hakareti marifet saydı. Avcılık tanzimattan beri bizde horlandı, batıda yeşertildi. Hiçbir tür, avcılar tarafından yok edilmedi. Av hasattır. 500 kuş türünden 20 kadarı av türüdür ve nesilleri devam ediyor. Türk avcısına, Afrika kabilesi muamelesi yapanların derdi belli. Esasen, avcıların el sürmediği türler yok oluyor. Avlanmayan türleri kim yok ediyor, sebepler neler; habitat kaybı, kediler, cama çarpmalar, zehirler ilk sırada. Yasal avcılık neden bir tek bizde böyle sorun oluyor; Çünkü, biz Türk’üz, biliyorlar ki Türklerin bu dünyada önemli bir görevi var” ifadelerine yer verdi.

Başkaya’nın paylaşımları sosyal medyada tepki çekti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Osmaniye'de köylüler defne yaprağı kesimine başladı13 Kasım 2020 Cuma 10:17
  • Marmara Bölgesi'nde hafif sağanak bekleniyor13 Kasım 2020 Cuma 10:04
  • Manisa'da 2 çocuklu ailenin 3 gün önce taşındığı evde yangın çıktı12 Kasım 2020 Perşembe 23:15
  • 87 yaşındaki çevreciden, Irlamaz Çayı tepkisi12 Kasım 2020 Perşembe 20:59
  • Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı12 Kasım 2020 Perşembe 20:57
  • Manisa'da yaralı köpek vicdanları sızlattı12 Kasım 2020 Perşembe 19:49
  • Hakkari'de sokak hayvanları sıcak yuvaya kavuşturulacak12 Kasım 2020 Perşembe 15:28
  • Galata Kulesi'nin resmedildiği merdiven kullanıma açıldı12 Kasım 2020 Perşembe 15:27
  • Hafız 3 kız kardeşin tıp fakültesi başarısı12 Kasım 2020 Perşembe 15:26
  • Yelda hemşire cepheden sonra İzmir'deki depremde de görev aldı12 Kasım 2020 Perşembe 15:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti