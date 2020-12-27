Programa Altındağlı babalardan büyük ilgi

Altındağ Belediyesi ile Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı işbirliğiyle, çocukların gelişimini desteklemek amacıyla online eğitim programı düzenlendi. Programa Altındağlı babalar büyük ilgi gösterdi.

AÇEV ile birlikte düzenlenen online babalık buluşmaları Altındağlı babaları bir araya getirdi. Geçmişte yüz yüze gerçekleştirilen pek çok eğitim programını online platforma taşıdıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “3-6 yaş ve 7-11 yaş arası çocuğu olan Altındağlı babaların oluşturduğu 3 grupla online eğitimlere başladık. Geçmişte yüz yüze eğitim semineri olarak gerçekleştiriyorduk. Şimdi içerisinde bulunduğumuz süreç nedeniyle, hayatımızdaki pek çok şeyi olduğu gibi eğitim programlarımızı da online platforma taşıdık. Babalarımızın gösterdikleri ilgi ve hiç aksatmadıkları katılımları gelecek nesiller adına çok sevindirici… Emeği geçen herkese ve tüm katılımcı babalara çok teşekkür ediyorum. Bu eğitim programına katılan babaların, öğrendiklerini ailelerine mutlaka yansıtacaklarına inanıyorum” dedi.

9 HAFTA SÜRECEK

Altındağlı babaları online buluşturacak olan eğitim programı, toplam 9 hafta sürecek. Haftada bir, 50 dakika süren online buluşmalara katılan babaların, babalık tutum ve davranışlarının geliştirilerek çocuklarıyla daha çok vakit geçirmeleri, sağlıklı iletişim kurabilmeleri, çocukların ihtiyaçları konusunda bilgilenmeleri ve destekleyici roller üstlenmeleri bekleniyor. Babalara ayrıca; babanın çocuk için rolü ve önemi, aile tutumları, dinleme ve anlama, aile tutumları, demokratik ilişki ve empati, olumlu davranış geliştirme, sosyal ve duygusal gelişim, bedensel ve cinsel gelişim, zihinsel gelişim çocuklarla zaman geçirmek ve oyun gibi konularda bilgiler veriliyor.

AÇEV Eğitimcileri Erol Turgut, Yalçın Ulusoy ve Turan Ak tarafından verilen eğitimlerde, her çocuğun gelişiminin desteklendiği bir ortamda büyümeyi hak ettiği vurgulanıyor. Ailelerin çocuğun gelişimini destekleyecek ortamı sağlamasının önemine de değinilen eğitim programında, “Çocuğun her yönden sağlıklı gelişmesi için neler yapılması gerekli ve gelişimini desteklemek için başka neler yapılabilir?” gibi sorulara yanıtlar aranıyor.

KUTU KUTU MUTLULUK

Babalık buluşmalarına katılan her babanın evine AÇEV tarafından bir kutu gönderiliyor. Kutu içerisinde çocukların gelişimini destekleyici çeşitli eğitici malzemeler, çocuk gelişimi konusunda babaları bilgilendirme ve çocuklarla iletişimini güçlendirmek için okuyabileceği haftalık, kısa, bilgilendirici içerikler ve çocuklarla birlikte keyifli vakit geçirebilmelerini sağlayacak ve onların gelişimini destekleyici etkinlik önerileri bulunuyor. AÇEV gönüllü eğitimcileri rehberliğinde gerçekleşen çevrimiçi buluşmalarda, her hafta bu kutu içinde yer alan baba ve çocuklar için önerilen etkinlik deneyimleri paylaşılıyor.