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Programa davet

İdealist Genç Düşünürler Derneği, dijital mecralar üzerinden programlarına devam ediyor. Dernek, bu hafta Önder İmam Hatipliler Derneği Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Enes Şişman’ ı konuk edecek.
Programa davet

“Gençliğin Sosyolojik Teknolojisi” konulu çevrimiçi programda teknolojinin baş döndüren değişiminin ve dönüşümünün toplumun sosyolojisine etkisi gençlik özelinde masaya yatırılacak.

"Teknoloji gençliğin sosyolojisini nasıl etkiliyor? Nedenleri, nasılları; artıları, eksileri nelerdir? Gençlerimiz teknolojiyi kullanırken sosyo/fayda-maliyet analizi yapabiliyor mu?" gibi sorulara yanıt aranacak.

Mustafa Aşçı moderatörlüğünde 30 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'da düzenlenecek program, İdealist Genç Düşünürler Derneğinin, sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak .

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