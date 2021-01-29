Programa davet

“Gençliğin Sosyolojik Teknolojisi” konulu çevrimiçi programda teknolojinin baş döndüren değişiminin ve dönüşümünün toplumun sosyolojisine etkisi gençlik özelinde masaya yatırılacak.
"Teknoloji gençliğin sosyolojisini nasıl etkiliyor? Nedenleri, nasılları; artıları, eksileri nelerdir? Gençlerimiz teknolojiyi kullanırken sosyo/fayda-maliyet analizi yapabiliyor mu?" gibi sorulara yanıt aranacak.
Mustafa Aşçı moderatörlüğünde 30 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'da düzenlenecek program, İdealist Genç Düşünürler Derneğinin, sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak .
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