Projeler Yerinde İncelendi

Kızılcahamam’da yapımı devam eden Millet Bahçesi, Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi 100 Kişilik Pansiyon Evi, Çerkeş ve Çeltikçi Yol ayrımı kavşak projesi, yeni jandarma Park alanı projeleri incelendi.

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ile Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam’da yapımı devam eden Millet Bahçesi, Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi 100 Kişilik Pansiyon Evi, Çerkeş ve Çeltikçi Yol ayrımı kavşak projesi, yeni jandarma Park alanı projelerini yerinde inceleyerek firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Acar Yapmış olduğu açıklamada; "Yollarıyla, parklarıyla, meydanlarıyla, caddeleriyle Kızılcahamam artık daha güzel. Kaymakamımız Sn. Can Aksoy ile birlikte devam eden şantiyelerimizi ziyaret ederek, projelerimizin son durumunu yerinde denetledik. Kızılcahamam’ımız için ne kadar çalışsak, ne yapsak az kalır. Hemşerilerimizin bizlere olan güveni ile cennet ilçemizi her gün daha ileriye götüreceğiz."

Kaymakam Aksoy ise yaptığı açıklamada; "Belediye Başkanımız Süleyman Acar ile birlikte, ilçemizdeki şantiyelerimizin olası ihtiyaç ve sorunlarının hızlı çözümü için belli aralıklarla şantiyelere ziyaretler gerçekleştiriyoruz.

Şantiye ziyaretlerimiz kapsamında bu sene kendileri ile yazboyu mesai yaptığımız Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü bölge kontrol mühendisimiz Sayın Onur Koç ve Karayolları Kızılcahamam şantiye şefi Sayın Faruk Karaahmetoğlu ile birlikte ilçemizin iki girişindeki yol şantiyelerini ziyaret ettik.

Önce Çerkeş Kavşağı’nı yerinde inceledik. Çerkeş Kavşağı Kasım ayı üçüncü haftasında tamamlanarak kış sezonuna girmeden trafiğe açılacak. Geniş bir kavşak çalışması oldu. Tırların tam dönüşüne imkan sağlayacak şekilde projelendirilen kavşak özellikle Işıkdağı bölgemizdeki mahallelerimizin ve Çerkeşli hemşehrilerimizin trafik güvenliğini arttırmış olacak. Ardından Güdül Kavşağı’na geçtik. Kargasekmez Rampaları altında mevcut yerine yakın konumlandırılan kavşak ile Sanayi Köprüsü arasındaki asfalt yenileme çalışmalarının yarısı tamamlandı. Geri kalan Ankara gidiş istikameti yol söküm ve asfalt serimi Kasım ayında tamamlanacak. Kavşak çalışmaları hava şartları müsade ettiği ölçüde devam ettirilecek.

2022 yılı başında Sanayi Köprüsü yenilemesi ve Güdül Kavşağı yapımı ile şehiriçi asfalt yenileme projesi tamamlanmış olacak. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü’ne özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz." dedi.