Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in, işçilere ve memurlara tek seferlik promosyon desteği verileceğini müjdelemesi sonrası anlaşmalı banka ile protokol imzalandı.

Yeni yıl öncesi Gölbaşı Belediyesi'nde çalışan işçilerin en düşük maaşını 3 bin 325 TL yapan, 6 aylık maaş farklarını ise verdiği sözü tutarak ödeyen Başkan Ramazan Şimşek, salgın süreci sebebiyle zor günlerden geçen işçi ve memurlara müjdeli haberi vererek promosyon desteğini sağlayacaklarını duyurmuştu. Vakıfbank Gölbaşı Müdürü Aşiyan Ertürk ile Gölbaşı Belediyesi’nde bir araya gelen Başkan Ramazan Şimşek 3 yılı kapsayacak banka promosyon sözleşmesine imza atarak şunları söyledi: "2020 yılında biliyorsunuz ki salgın ile karşı karşıya kaldık. Bu süreç ne yazık ki bütün sektörleri olumsuz olarak etkiledi. Nasıl vatandaşlarımızın işçilerimizi yaralarına çare oluruz diyerek çalışmalarımızı hızlandırdık. Bankalar ile yıllık promosyon ihaleleri yapılır. Geçmişte yapılan anlaşmaların yaklaşık 10 kat fazlasını yaptık. Çalışanlarımızın cebine ne kadar fazla para koyabilirsek bizler o kadar mutlu oluruz. 872 şirket çalışanımıza 3 bin 300 TL’lik promosyon aldık bankamızdan. Bu promosyonlar bayram öncesi çalışan personelimizin hesaplarına geçecek. Aynı zamanda 256 adet kadrolu memurumuz var. Memurlarımızın da promosyon ihalesini gerçekleştirdik o da 4 bin 530 TL. Bu promosyon içine bu zamana kadar dahil edilmeyen 30 adet meclis üyelerimizi dahil ettik. Meclis üyelerimizde bu promosyondan faydalanacak. İşçi kardeşlerimize ait olan 3 milyonluk kısmını bayramdan önce ödeyeceğiz. Kalan personelimiz ve meclis üyelerimizin ödemelerini de 15 Eylül itibariyle hesaplarına yatıracağız. Bu sayede personelimize önemli bir destek sağlamış olacağız. Hem çalışanlarımızın hem de memurlarımızın cebine girmiş olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çalışanımızın vatandaşımızın yanındayız. Çalışanlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun. Allah güzel günlerde, sağlıkla harcamayı nasip etsin.”

Vakıfbank Gölbaşı Müdürü Aşiyan Ertürk ise “Hem belediyemize hem de bankamıza hayırlı olsun. Her zaman belediyemizin yanındayız” açıklamasında bulundu.

"Esnafımızın da vatandaşımızın da işçimizin de yanındayız"

Gölbaşı Belediyesi çalışanlarına teşekkürlerini ileten Başkan Ramazan Şimşek “Gerekirse projelerimizden vazgeçeriz ama esnafımızdan, vatandaşımızdan asla vazgeçmeyiz’ diyerek sağladığımız 1000 TL nakdi yardımla 1 500 esnafımızın bir nebze de olsa yaralarını sardık. En düşük işçi maaşımızı verdiğimiz sözü tutarak 3 bin 325 TL yaptık, 6 aylık maaş farklarını yatırdık. Bizler sizlerle güçlü sizlerle umutluyuz. İnşallah daha güzel günlerde daha güzel müjdelerimizle yüzünüzü güldürmeye devam edeceğiz. Gölbaşı Belediyesi’nde çalışan bütün çalışma arkadaşlarımızın tek tek gözlerinden alınlarından öpüyorum. Her şey daha yaşanabilir bir Gölbaşı için” diyerek sözlerini noktaladı.