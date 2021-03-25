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Protokol imzaları kadının emeği için atıldı

Mamak Belediyesi ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) “Türkiye'de Yaşayan Mülteci ve Yerel Dar Gelirli Kadınları Güçlendirme Projesi” için protokol imzaladı.  
Protokol imzaları kadının emeği için atıldı

Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Genel Direktörü Şengül Akçar tarafından imzalanan protokolün imza töreni Mamak Belediyesi Necip Fazıl Aile Merkezi’nde gerçekleştirildi. Mülteci ve dar gelirli kadınların güçlenmeleri yoluyla kendilerinin, ailelerinin ve mahallelerinin sosyal ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesini hedefleyen proje kapsamında, 2022 yılının sonuna kadar kadınlara iş piyasasına uygun beceriler kazandırmak, mevcut iş olanaklarına erişmelerini sağlamak, yaygınlaştırılabilir iş modelleri ile girişimcilik ve istihdam olanakları yaratmak, kadınların liderlik becerilerini geliştirmek, kadın kooperatiflerine destek sağlamak amaçlanıyor.

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Kadınlara eğitim programları
Mamak’ta yaşayan kadınlar da dahil olmak üzere İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve İzmir olmak üzere 6 ilde sürdürülecek çalışmalar kapsamında kooperatifçilikten girişimciliğe, üretim becerileri gibi konularda kadınlara eğitimler verilecek. Yine kadınlar kendi hayatlarını ilgilendiren konularla alakalı kararlar alma süreçlerinde desteklenecek. Mamak’ta kadınların sosyal hayatını daha da zenginleştirmek ve onları daha da mutlu etmek için birbirinden önemli yatırımların hayata geçirildiğine dikkati çeken Mamak Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Düğmeci, protokolün hayırlı olmasını dileyerek, “Hanım kardeşlerimizin sosyal, kültürel, mesleki ve eğitimsel açıdan kendilerini geliştirerek, meslek sahibi olmaları için yeni ve farklı projeler hayata geçiriyoruz. Toplumun temelini oluşturan kadınlar için sayılarını arttırdığımız Aile Merkezlerimizi kadınlarımızın hizmetine sunduk. Tesislerimizde birçok branşta eğitim veriyoruz. Bu eğitimler sayesinde meslek edinmeleri ve sosyalleşmeleri noktasında kadınlarımıza katkı sağlıyoruz. İmzaladığımız bu protokolle de inşallah hanımlarımızın daha da güçlenmesi için fırsatlar yaratacağız” diyerek KEDV yetkililerine teşekkür etti.

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