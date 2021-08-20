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‘Provokatörlere çay’ iddiasına yalanlama

Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Battalgazi’de “göçmenlerin iş yerlerini yağmaladıkları belirtilen kişilere çorba ve çay ikramında bulundukları” iddiasını yalanladı.
‘Provokatörlere çay’ iddiasına yalanlama

Büyükşehir Belediyesi Altındağ Battalgazi’de 18 yaşındaki Emirhan Yalçın’ın Suriyeli bir genç tarafından öldürülmesi sonrası yaşanan olaylarla ilgili, bazı medya kuruluşlarında çıkan haberlerle ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Altındağ Battalgazi’de “göçmenlerin iş yerlerini yağmaladıkları belirtilen kişilere Büyükşehir tarafından çorba ve çay ikramında bulunulduğu” iddiası yalanlandı. Belediye, çay ve çorba araçlarının olaylarda hayatını kaybeden Emirhan Yalçın’ın taziye evi ile bölgede güvenliği sağlayan emniyet mensuplarına gönderildiğini bildirdi.

61 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Altındağ Battalgazi Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde Suriyeli bir grup ile çıkan kavgada bıçaklanan, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki Emirhan Yalçın hayatını kaybetmiş, cenaze sonrası bazı mahalle sakinleri sokağa inerek Suriyeli mültecilerin evlerini ve dükkânlarına zarar vermişti. Olaylar sonrası çok sayıda kişi gözaltına alınmış ve 61 kişi hakkında “provokatif paylaşımda bulunmak” ve “mala zarar vermek”ten adli işlem başlatılmıştı.

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TAZİYE EVİNE GÖNDERİLDİ

Bu olaylar sonrası Emirhan Yalçın’ın yaşadığı eve taziye çadırı kurulmuş, çay aracı ile çorba dağıtım aracı gönderilmişti. Bazı medya kuruluşlarında, “Büyükşehir Belediyesi savunmasız insanları linç etmeye çalışan gözü dönmüş kalabalığa arabalı çay göndermiş” iddiaları yer almıştı.

ALTINDAĞ BELEDİYESİ DE GÖNDERDİ

İddia ile ilgili Belediye’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Büyükşehir Belediyesi, rahmetli gencimizin taziye evinin önüne taziye çadırı kurmuş ve çay servisi bu alanda yapılmıştır. Aynı şekilde Altındağ Belediyesi’nin de ikramı olmuştur. İki adet çorba dağıtım aracımız da bölgeye gitmiş, biri yine taziye çadırında diğeri ise bölgede görev yapan emniyet güçlerimize çorba dağıtımı yapmıştır.” 

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KİRLİ SİYASET VE İFTİRA

“Bunun dışında Emniyet Müdürlüğü’nden gelen talep üzerine, olay bölgesinde çıkabilecek olası yangınları önlemek adına İtfaiye Dairemizden 1 tanker, 3 arazöz ve 3 ilk müdahale aracı bölgeye sevk edilmiştir. Bu kirli siyaseti iftiraları ve mesnetsiz haberleri dikkate almadığımız ancak kamuoyuna da bu yalanları teşhir etmekten geri kalmayacağımızı bildiriyoruz.“

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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