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PSG, 3 dakikada yarı final biletini aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta karşısında geriye düşen PSG, son dakikalarda bulduğu 2 golle son 4 takım arasına kaldı.
PSG, 3 dakikada yarı final biletini aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atalanta'yı üç dakikada bulduğu gollerle 2-1 yenen Paris Saint-Germain, tur atladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının ilk çeyrek final maçında İtalya'nın Atalanta takımıyla Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG), Portekiz'in başkenti Lizbon'da karşı karşıya geldi.

65 bin kişilik Luz Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Atalanta, 26. dakikada Mario Pasalic'in golüyle 1-0 önde kapadı.

Karşılaşma boyunca rakip kaleye yüklenen Paris Saint-Germain, baskılı oyununun karşılığını son bölümde aldı. 90'ıncı dakikada Marquinhos ile skora dengeyi getiren Paris ekibi, 90+3. dakikada Maxim Choupo-Moting'in golüyle rakibini 2-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

1995 yılından bu yana turnuvada ilk kez yarı finale yükselen PSG, bu turda Leipzig-Atletico Madrid eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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