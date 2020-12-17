  • BIST 1.392
  • Altın 467,736
  • Dolar 7,7793
  • Euro 9,5108
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 6 °C
»

PSG evinde Lorient'ı 2-0 yendi

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 15. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), evinde Lorient'ı 2-0 mağlup etti.
PSG evinde Lorient'ı 2-0 yendi

Ligue 1'in 15. haftasında PSG, Lorient'ı konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısında her iki takım gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve ilk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İkinci devrede Gravillon'un ceza sahası içerisinde PSG'nin yıldız futbolcusu Mbappe'ye yaptığı faulle hakem penaltı düdüğünü çaldı. Gravillon kırmızı kart görerek oyundan çıktı. Mbappe'nin 50. dakikada penaltıyı gole çevirmesiyle ev sahibi takım 1-0 öne geçti.

60. dakikada Kean'ın meşin yuvarlığı ağlarla buluşturmasıyla PSG farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan PSG, puanını 31'e yükselterek 2. sıraya yerleşti. Lorient ise 11 puanla 18. sırada kaldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Limitsiz' lakaplı sürat pateni sporcusu Muhammed'in hedefi olimpiyatlarda madalya16 Aralık 2020 Çarşamba 11:44
  • Medipol Başakşehir'in kupada rakibi Turgutluspor16 Aralık 2020 Çarşamba 10:56
  • Beşiktaş kupa mesaisine çıkıyor16 Aralık 2020 Çarşamba 10:56
  • NBA'de Giannis Antetokounmpo'dan rekor kontrat16 Aralık 2020 Çarşamba 09:43
  • Manchester City, İlkay Gündoğan'ın gol attığı maçta West Bromwich'le berabere kaldı16 Aralık 2020 Çarşamba 09:43
  • Real Madrid sahasında Athletic Bilbao'yu 3-1 yendi16 Aralık 2020 Çarşamba 09:13
  • Borussia Dortmund, Werder Bremen deplasmanından 3 puanla döndü16 Aralık 2020 Çarşamba 09:13
  • Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Türkiye Kupası'na çok önem veriyoruz16 Aralık 2020 Çarşamba 09:12
  • Anadolu Efes, Moskova deplasmanında mağlup oldu16 Aralık 2020 Çarşamba 09:11
  • Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde mağlup oldu16 Aralık 2020 Çarşamba 09:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti