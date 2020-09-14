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PSG'den ligde üst üste ikinci mağlubiyet

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), yeni sezonun ikinci maçında sahasında Olympique Marsilya'ya 1-0 mağlup oldu.
PSG'den ligde üst üste ikinci mağlubiyet

Parc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 31. dakikada Florian Thauvin'in golüyle kazanan konuk ekip, ligdeki ikinci galibiyetini aldı. 

Olympique Marsilya, ligde 2011'den beri yenemediği PSG karşısında 9 yıl sonra galip gelmeyi başardı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik sonucu PSG'den Neymar, Leandro Paredes ve Layvin Kurzawa, Olympique Marsilya'dan ise Jordan Amavi ve Dario Benedetto kırmızı kart gördü.

Ligdeki ilk maçında Lens'e 1-0 yenilen son şampiyon PSG, ikinci maçta da 3 puanla tanışamadı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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