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PSG'nin UEFA Şampiyonlar Ligi finalindeki rakibi Bayern Münih oldu

Olympique Lyon'u 3-0 yenen Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi ve Paris Saint-Germain'in rakibi oldu.
PSG'nin UEFA Şampiyonlar Ligi finalindeki rakibi Bayern Münih oldu

Olympique Lyon'u 3-0 yenen Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi ve Paris Saint-Germain'in rakibi oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı finalinde, Almanya'nın Bayern Münih takımı ile Fransız ekibi Olympique Lyon karşılaştı.

Kupayı 5 defa müzesine götüren Bayern Münih ile tarihinin en iyi derecesi olan yarı finale 2010'dan sonra bir kez daha çıkan Lyon arasındaki karşılaşmaya, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı ev sahipliği yaptı.

Lyon, 4. dakikada Depay, 17. dakikada da Ekambi ile gole yaklaştı ancak skor tabelasını değiştiren taraf Bayern Münih oldu. Sağ kanatta aldığı topu ortaya doğru süren Gnabry, ceza sahası çizgisinden yaptığı vuruşla takımını 18. dakikada öne geçirdi.

33. dakikada Lewandowski, Perisic'in ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topa etkili şekilde vuramadı. Kaleciden dönen topu önünde bulan Gnabry, kendisi ve takımının 2. golünü attı.

İlk yarı Bayern Münih'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bayern Münih'in Polonyalı santraforu Lewandowski, yarı finali de golsüz geçmedi. 88. dakikada Sağ korner noktası yakınlarından kullanılan serbest vuruştan gelen ortaya iyi yükselen Lewandowski, skoru 3-0'a getirdi. Lewandowski bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 15'e çıkardı.

Sahadan 3-0 galip ayrılan Bayern Münih, adını 11. kez finale yazdırdı.

Paris Saint-Germain ile Bayern Münih arasındaki final, 23 Ağustos Pazar günü TSİ 22.00'de oynanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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