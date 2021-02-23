  • BIST 1.543
  • Altın 408,455
  • Dolar 7,0183
  • Euro 8,5385
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 1 °C
»

PSG'ye 700 bin avro para cezası

Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain'e, Ocak-Haziran 2018 döneminde spor malzemeleri aldığı firmalara ödemeleri geciktirdiği gerekçesiyle 700 bin avro ceza verildi.
PSG'ye 700 bin avro para cezası

Fransa Ekonomi Bakanlığının Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma Kurumundan (DGCCRF) yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce malzemeleri aldığı firmalara ödemeleri geciktirdiği için Paris Saint-Germain'e (PSG) 700 bin avro ceza kesildiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada ise cezaya itiraz edildiği ancak kabul edilmediği bildirildi.

Fransa'da ödemeleri geciktiren kulüp, kurum ve şirketlere 375 bin-2 milyon avro arasında ceza veriliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trabzonspor'un zirve inadı22 Şubat 2021 Pazartesi 10:55
  • Göztepe Teknik Direktörü Karaman: Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık22 Şubat 2021 Pazartesi 10:04
  • Milli yüzücü Deniz Ertan 800 metre serbestte olimpiyat A barajını geçti22 Şubat 2021 Pazartesi 10:03
  • Bulut: Rakibimizin kazandığı bir haftada mağlup olmamız bizi üzdü22 Şubat 2021 Pazartesi 10:03
  • Trabzonspor'un zirve inadı22 Şubat 2021 Pazartesi 10:00
  • Hatayspor Erzurum deplasmanından 3 puan çıkardı21 Şubat 2021 Pazar 16:24
  • Türk Telekom, ABD'li Johnny O'Bryant'ı kadrosuna kattı21 Şubat 2021 Pazar 16:24
  • Gençlerbirliği'nden Sio'nun sağlık durumu hakkında açıklama21 Şubat 2021 Pazar 16:23
  • Avustralya Açık'ta tek erkekler şampiyonu Djokovic21 Şubat 2021 Pazar 16:23
  • Galatasaray savunmasıyla Süper Lig'in zirvesinde21 Şubat 2021 Pazar 16:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti