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PTT 179 yaşında

Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından olan PTT AŞ, bu yıl 179'uncu yaşını kutluyor. İki asra yaklaşan tecrübesiyle vatandaşlara hizmet veren PTT AŞ, dünya markası olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.
PTT 179 yaşında

PTT, 179 yıllık bilgi ve birikimiyle ulusal ve uluslararası alanda posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde dünya markası olma yolunda hizmet sunmaya devam ediyor.

"Posta Nezareti" olarak 23 Ekim 1840'ta kurulan PTT AŞ, bu yıl 179'uncu yaşını kutluyor. Şirket, kurulduğu günden bu yana tecrübesi, yenilikçi bakış açısı, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla ürün ve hizmet çeşitliliğini artırıyor.

Türkiye'nin her köşesine daima hizmet götürmeyi ilke edinen PTT, yurt içindeki güçlü ve karar alıcı konumunun yanı sıra Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı göreviyle de faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirket, bugün iki asra yaklaşan tarihinin yanında "değişim, dönüşüm ve gelişim" yaklaşımından hareketle başlattığı yenilikçi politikayla teknoloji çağının gereklerine hızlıca entegre oluyor.

"İnsan odaklı" hizmet anlayışıyla kapasitesini her geçen gün artıran şirket, 43 bini aşkın çalışanı ve 5 bini aşkın hizmet noktasıyla hizmet sunuyor.

Etkin ve etkili çözümlerle sektörel bazda büyük değişimlerin öncüsü olan PTT, inovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşmeyi ön planda tutarak dünya markası olma yolunda ilerliyor.

Dünyadaki dijital değişim ve dönüşümün baş döndürücü hızına yetişmek için tecrübesini yenilikçi vizyonuyla birleştiren PTT, zamanın koşullarına uyum sağlamak için güçlü geleneğinden sürekli beslenip, sağlam iradeyle çalışmalarını sürdürüyor.

Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarma, ülke ekonomisine azami katkı sunma şiarıyla faaliyetlerini gerçekleştiren PTT, "gidilmeyen yere gitmek ve olunmayan yerde olmak" ilkesiyle çalışmaya devam ediyor.

Şirket, 179 yıldır katma değer yaratan çalışmalarıyla ülke ekonomisine büyük katkı sunarak, uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikimi, dünya posta sektörüne yön veriyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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