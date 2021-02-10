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PTT aracılığıyla 'evde maaş ödemesi' uygulaması 65 yaş üstü, engelli ve bakıma muhtaç kesimleri rahatlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında PTT vasıtasıyla başlattığı 65 yaş üstü, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşları kapsayan "evde maaş ödemesi" uygulaması, bu kesimlerde memnuniyet yarattı.
PTT aracılığıyla 'evde maaş ödemesi' uygulaması 65 yaş üstü, engelli ve bakıma muhtaç kesimleri rahatlattı

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınına karşı valiliklere gönderdiği talimat kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan emekli vatandaşlara maaşları konutlarında verilmeye başlanmıştı.

Söz konusu kararlar sonrası ödemeler, bizzat emekli vatandaşların evlerine gidilerek yapılıyor. Bu çalışmalarda PTT de önemli bir görev üstlendi. Türkiye'nin her köşesine ulaşan PTT AŞ, 5 binin üzerindeki iş yeri ve yaygın ağıyla ücra köşelerde yaşayan emeklilere maaşlarını ulaştırmaya odaklandı.

65 yaş üstünden postacılara teşekkür
Hiçbir banka şubesinin bulunmadığı 1280 yerleşim yerinde ve hiçbir banka ATM'sinin olmadığı 174 yerleşim yerinde de vatandaşın talebi durumunda PTT personeli evlerine kadar giderek maaşlarını teslim ediyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 43 bin personeliyle hizmet sunan PTT'nin üstlendiği rol, özellikle ücra yerlerde yaşayan vatandaşların işini kolaylaştırdı.

Emekliler, uygulamadan memnun olduklarını, salgında risk grubunda bulunmaları nedeniyle bu yöntemin başlatılmasının işlerini kolaylaştırdığını belirterek, maaşlarını getiren postacılara teşekkürlerini dile getirdi.

"Uygulamadan çok memnunuz"
PTT AŞ çalışanı Can Güvel tarafından maaşı evinde teslim edilen 82 yaşındaki Rabia Aydemir, her ay evinde ödeme yapıldığını belirterek, hizmetten memnun olduğunu söyledi.

Aydemir, yaşlılığı nedeniyle dışarıya çıkmakta zorlandığını ifade ederek, "Bu hizmet bana ve benim gibi yaşlılara çok iyi geldi. Özellikle Kovid-19 salgını nedeniyle kapının önüne bile çıkamıyoruz. Allah devletimizden, PTT çalışanlarımızdan razı olsun. Her ay düzenli olarak evimize kadar gelerek, maaşlarımızı teslim ediyorlar." dedi.

Aydemir'in yeğeni Ümmiye Aybulut, PTT AŞ'nin yaşlılara maaşlarını evlerinde teslim ettiğine ilişkin haberleri görünce, e-Devlet Kapısı üzerinden teyzesi Rabia Aydemir için başvuruda bulunduğunu ve bir süre sonra maaşın evde teslimatının başladığını dile getirdi.

Teyzesi çok yaşlı olduğundan sağlık ihtiyaçları için bile dışarı çıkmakta zorlandığına dikkati çeken Aybulut, bu hizmet sayesinde çok rahat ettiklerini, hem sağlıklı olması hem de işlerinin hızlıca gerçekleşmesi bakımından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

"Yaşlılarımızla birlikte biz de mutlu oluyoruz"
PTT AŞ çalışanı Can Güvel de 30 yıldır bu mesleği yaptığı bilgisini vererek, 2022 sayılı Kanun kapsamında 65 yaş üstü, engelli ve bakıma muhtaç kişilere evde maaş teslimatı hizmeti sunduklarını anlattı.

Kovid-19 salgını nedeniyle verdikleri bu hizmette artış olduğuna işaret eden Güvel, "Bu hizmeti vermekten PTT ailesi olarak gurur duyuyoruz. Yorgunluğumuz, hizmet götürdüğümüz kişilerin memnuniyetlerini görünce geçiyor. Onlarla birlikte bizler de çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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