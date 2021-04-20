  • BIST 1.375
  • Altın 463,252
  • Dolar 8,1117
  • Euro 9,7786
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 18 °C
»

PTT AŞ, "Kültür Varlıklarımız" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle çıkardı

PTT AŞ, "Kültür Varlıklarımız (Dara Antik Kenti)" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.
PTT AŞ, "Kültür Varlıklarımız" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle çıkardı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Kültür Varlıklarımız (Dara Antik Kenti)" konulu 3 lira bedelli (30x60 milimetre boyutunda) anma pulu ve söz konusu pula ait 8,5 lira bedelli ilk gün zarfı, PTT iş yerlerinden, PTT'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinden ve filateli cep uygulamasından edinilebilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için bazı tedbirler uygulanıyor.

Bu kapsamda satışa sunulan ilk gün zarfını posta damgası ile talep eden müşterilere, "www.filateli.gov.tr" internet adresinden ürünün tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşteriler tarafından hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün ve posta damgası talepleri, 3 ay içerisinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde karşılanabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 19. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ son yolculuğuna uğurlandı20 Nisan 2021 Salı 13:29
  • Çorlu'da, NATO tatbikatı öncesi eğitimler başladı20 Nisan 2021 Salı 13:21
  • Fatih'te depoda yangın20 Nisan 2021 Salı 13:20
  • Bakan Kurum'dan 'İklim değişikliğine dur demek için hep birlikte mücadele etmeliyiz' uyarısı20 Nisan 2021 Salı 13:12
  • Rekabet Kurumu 32 teşebbüse, iş gücüne yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle soruşturma açtı20 Nisan 2021 Salı 13:01
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Sözde Ermeni soykırımı iddiası sadece siyasi hesaplardan beslenen bir iftiradır20 Nisan 2021 Salı 12:59
  • 'Evladımı HDP'den istiyorum. Almadan geri dönmeyeceğim'20 Nisan 2021 Salı 12:58
  • FETÖ şüphelisi eski 2 askeri öğrenci itiraflarda bulundu20 Nisan 2021 Salı 12:58
  • Ergenekon davasının eski savcısı Murat Dalkuş'a FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası20 Nisan 2021 Salı 12:57
  • Tuzla'da karaya oturan "Hoegh Pusan" isimli geminin kurtarılması için keşif çalışması yapılıyor.20 Nisan 2021 Salı 12:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti