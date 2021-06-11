PTT AŞ, 'UEFA EURO 2020TM' konulu anma pulu ve hologramlı ilk gün zarfını tedavüle sundu

PTT AŞ, Türkiye'nin de katılım sağlayacağı turnuva anısına hazırlanan "UEFA EURO 2020TM" konulu, şampiyonanın resmi logo ve maskotu ile hazırlanan dört değerli anma pulu ile hologramlı ilk gün zarfını tedavüle sundu.