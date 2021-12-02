  • BIST 1.874,45
  • Altın 756.79360
  • Dolar 13.4073
  • Euro 15.1947
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 3 °C
»

PTT AŞ'nin PTTMatik ile sunduğu hizmetlerin kullanım oranı salgın döneminde yüzde 35 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı PTT AŞ, inovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşmeyi temel alarak kapsamlı bir değişim ve dönüşüme imza attı.
PTT AŞ'nin PTTMatik ile sunduğu hizmetlerin kullanım oranı salgın döneminde yüzde 35 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı PTT AŞ, inovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşmeyi temel alarak kapsamlı bir değişim ve dönüşüme imza atarken, şirketin PTTMatik ile sunduğu hizmetlerin kullanım oranı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yüzde 35 artış gösterdi.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, yaptığı yazılı açıklamada, şirketin yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi. "Dijital çağ" olarak adlandırılan bu dönemde teknolojinin gelişmesiyle dijital dönüşümün gereklilik haline geldiğini vurgulayan Gülten, "Şirket olarak tüm hizmet alanlarımızda dijital dönüşümü öngören bir stratejiyi kararlılıkla uyguluyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın desteğiyle dijital hizmetlerde sektöre öncülük eden yatırımlar yapıyor, devlet kurumlarımızla, üniversitelerimizle ve özel sektörde yer alan firmalarla iş birliklerimizi geliştiriyoruz. Dijital dönüşümü çözüm üretmenin yanı sıra geleceğin önemli bir parçası olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgın döneminin dijitalleşme sürecini hızlandırdığına işaret eden Gülten, şirketin dijital dünyanın insanlığa sunduğu kolaylığı, sağladığı faydayı ve getirdiği fırsatları değerlendiren vizyona sahip olduğunu kaydetti.

Gülten, değişime ayak uydurmanın yanında, değişimi yöneten ve öncülük eden anlayışla güven aşıladıklarını, dijitalleşmeye yatırım yaparak müşterilere inovatif ürün ve çözümlerle en iyi hizmeti sunmayı sürdürdüklerini bildirdi.

İnovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşmeyi temel alan değişim ve dönüşüme imza atarken eylül sonu itibarıyla 5 bine yakın iş yeriyle hizmet verdiklerini aktaran Gülten, şu değerlendirmede bulundu:

'Evrensel posta hizmet sağlayıcısı olarak başka kargo firmalarının ve bankaların bulunmadığı 1144 yerleşim yerine hizmetlerimizi götürüyor ve vatandaşımızın yanında oluyoruz. Salgın döneminde teknolojinin avantajlarını kullanarak müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimizi geliştirme ve çeşitlendirme fırsatı bulduk. Salgın öncesi ve salgın süreci karşılaştırıldığında, PTTMatik ile sunduğumuz hizmetlerimizin kullanım oranında yüzde 35'lik artış gerçekleşti. Bu artışta müşterilerimizin bankacılık alışkanlıklarının değişmesi de büyük önem taşıyor. Ülkemizde ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 2020 yılı mart ayından bu yılın ekim ayı sonuna kadar geçen süre zarfında dijital kanallarımızda kullanıcı sayısında yüzde 58, işlem adetlerinde ise aylık ortalama yüzde 51 artış yaşandı."

"Ülkemizin ihracat hedeflerine katkı sağlıyoruz"

Gülten, birçok ülkeye sağladıkları e-ticaret altyapısıyla yerli KOBİ'lerin ürün ve hizmetlerini dünyayla buluşturduklarını, ülkenin ihracat hedeflerine katkı sağladıklarını belirterek, vatandaşların ve çalışanların sağlığı için tedbir alarak kargo hizmetinde temassız teslimat uygulamasını başlattıklarını ifade etti.

Salgın sürecinde personelin sağlığını korumak için gerekli her türlü tedbiri aldıklarını vurgulayan Gülten, PTT ailesi olarak vatandaşlara evlerinde sosyal yardım ve maaş ödemelerini gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Gülten, Kargomat 7/24 hizmetine salgın döneminde talebin yoğun olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Salgının başladığı 2020 yılının mart ayından aralık sonuna kadar olan dönemde, kargolarını kargomatlarımızdan teslim alan müşterilerimizin gönderilerinin sayısında yüzde 300 artış yaşandı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Eskişehir ve Kocaeli’de toplam 405 Kargomat 7/24 cihazımızla hizmet vermeyi sürdürüyor ve bu hizmetimizi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."

PTT AŞ tarafından kurulan ve tebligatları elektronik ortamda ulaştırmayı sağlayan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'nin her geçen gün yaygınlaştığına dikkati çeken Gülten, çevre dostu uygulama sayesinde kağıt kullanımının ortadan kalktığını ve yüz binlerce ağacın kesilmekten kurtulduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Osmaniye merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı02 Aralık 2021 Perşembe 09:54
  • MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi02 Aralık 2021 Perşembe 09:52
  • Sağlık Bakanlığı kura atama sonuçları bugün açıklanıyor02 Aralık 2021 Perşembe 09:50
  • Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla tutuklandı02 Aralık 2021 Perşembe 09:44
  • Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı02 Aralık 2021 Perşembe 09:44
  • Yozgat'ta bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne adliyeye sevk edildi02 Aralık 2021 Perşembe 09:40
  • Türkiye ve dünya gündemi02 Aralık 2021 Perşembe 09:24
  • TBMM Başkanı Şentop, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü01 Aralık 2021 Çarşamba 22:45
  • Bakan Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Makei ile görüştü01 Aralık 2021 Çarşamba 21:47
  • THY'ye APEX'ten World Class ödülü01 Aralık 2021 Çarşamba 20:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti