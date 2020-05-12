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PTT personeline 2 bin lira destek ödemesi yapacak

PTT AŞ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını boyunca gişelerde ve dağıtım alanlarında çalışan personeline net 2 bin lira nakit destek ödemesi yapacak.
PTT personeline 2 bin lira destek ödemesi yapacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadelenin ilk gününden beri gece gündüz demeden fedakarca çalışan PTT personeli için önemli bir karar hayata geçiriliyor. 

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, konuyla ilgili değerlendirmesinde, 180 yıldır tüm zorlu koşullarda milletinin yanında olan PTT'nin, ülke ekonomisinde lokomotif konumda bulunduğunu belirterek, çalışanları için aldıkları kararın önemine dikkati çekti.

Bu gibi zamanlarda verilen hizmetin karşılığının parayla ölçülemeyeceğini ifade eden Gülten, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek iradeleri ve talimatları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun himaye ve destekleriyle fedakarca çalışan PTT personelimize net 2 bin lira katkı ödemesi yapacağız. Personelimize yapacağımız bu katkı, başarıları ve özverilerinin ödüllendirilmesi olarak değerlendirilmelidir. Çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum."

"Personelimiz hizmet aşkıyla ülkemizi gururlandırdı"
Gişelerde ve dağıtım alanlarının her kademesinde görev alan PTT personelinin Türk milletine hizmeti aksatmamak için var gücüyle çalıştığını vurgulayan Gülten, ülkenin zorlu süreci atlatması için PTT olarak ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Gülten, PTT personelinin tüm görev alanlarında, Kovid-19 salgınının etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirlere uyarak fedakarca hizmet verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bizler de hem çalışanlarımızın hem de vatandaşlarımızın sağlıklarını korumak için tedbirlerimizi alıyoruz. Ülkemizin yaşadığı bu süreçte hayatımızı kolaylaştıran, ailelerinden ayrı kalıp ülkesine hizmet için mesai mefhumu gözetmeden gayret gösteren değerli personelimizin bu fedakarlığı için minnettarım. Personelimiz, gerek iş yerlerimizde gişelerde gerek sosyal yardım ve maaş ödemeleri gibi dağıtım alanlarında vatandaşlarımızın evine kadar giderek, ailelerinden çok görev alanlarında zaman geçirip, üstün hizmet aşkıyla ülkemizi gururlandırdılar. Ülkemiz, birlik ve beraberliğin en güzel örneğini verdi. Dünyaya örnek olan bu başarılı birlikteliğe katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle yeniden başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımız olmak üzere tüm personelimize ve vatandaşlarımıza saygılarımı sunuyorum."

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