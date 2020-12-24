PttAVM.com yılın son pazar gününde indirim kampanyası düzenleyecek

PttAVM.com, 27 Aralık'a denk gelen 2020 yılının son pazar gününde "Yılın Son Pazarı Türkiye'nin Pazarı" sloganıyla yıl sonu indirim kampanyası düzenleyecek.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yerli ve milli e-ticaret platformu PttAVM.com, vatandaşlara, KOBİ'lere ve e-ticaret sektöründe faaliyetlerini sürdüren kurum ve kuruluşlara destek vermek amacıyla 27 Aralık'ta "büyük indirim günü" gerçekleştirecek.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, 2020 yılının son pazar gününde "Yılın Son Pazarı Türkiye'nin Pazarı" sloganıyla ekonomik ve indirimli satışların yapılması için çalışma başlattıklarını belirterek, kampanyanın, her yılın son pazar gününden yeni yıla kadar devam edecek şekilde sürdürülmesinin hedeflendiği bildirdi. Gülten, "Kampanyayla vatandaşlarımızın yeni yıl ihtiyaçlarını ekonomik fiyatlarla karşılamalarını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kampanyanın tüm kesimleri kapsamasına özen gösterdiklerini vurgulayan Gülten, şöyle devam etti:

"Kampanya kapsamında, özellikle pandemi süreciyle satışlarında düşüş yaşayan KOBİ ve ulusal markalarımıza, 'Stoklarınızı birlikte bitirelim' anlayışıyla satışlarını artırma imkanı sağlanması ve finansal olarak destek olunması amaçlanıyor. PttAVM.com olarak tedarikçilere kargo desteği, ücretsiz ürün tanıtımı ve reklam desteği gibi çeşitli ayrıcalıklar da sunuyoruz."

Gülten, PttAVM.com'un elektronikten ev malzemelerine, mutfak gereçlerinden moda ürünlerine kadar farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden milyonlarca ürünü vatandaşlara ulaştırdığına dikkati çekerek, "Dinamik yapısını ve kolay kullanım avantajını, ekonomik satış vizyonuyla birleştirerek, etkili bir alışveriş imkanı sağlayan PttAVM.com, müşterilerine uygun fiyatlarla kaliteli bir alışveriş deneyimi sunuyor." açıklamasını yaptı.