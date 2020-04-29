PTT’de korona tedbirleri: Büyük postane ve pek çok şube geçici olarak kapatıldı

Ulus’taki PTT Merkez Müdürlüğü ve PTT’nin güvenlik personeli bulunmayan şubeleri koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatıldı.

PTT, koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı önlemlere yenisini ekledi. Altındağ Ulus’taki PTT Merkez Müdürlüğü (Büyük Postane) aşırı oluşan yoğunluktan dolayı geçici süreliğine kapatıldı. Demir bariyerlerle kapatılan binanın önüne, “Duyuru. İkinci bir emre kadar Müdürlüğümüz hizmete kapatılmıştır” yazıları asıldı. PTT, güvenlik personeli bulunmayan küçük şubelerini de sosyal mesafenin delinme ihtimaline karşın geçici süreliğine kapattı. Kapanan şubelerdeki bankamatik, kargomatikler ise müşterilere hizmet vermeye devam ediyor.

“ PTT şubeleri kapandı mı? Hangi PTT şubesi kapandı? PTT bankamatikleri hizmet veriyor mu? PTT, koronavirüse karşı ne gibi önlemler aldı? PTT’de mesai saatleri kaç? ” soruları vatandaşlarca merak ediliyor. Bu konudaki tüm detaylar haberimizde.

Ankara Altındağ Ulus’taki PTT Ulus Merkez Müdürlüğü ( Büyük Postane ) aşırı oluşan yoğunluktan dolayı önlem amaçlı geçici süreliğine kapatıldı. Demir bariyerlerle kapatılan binanın önüne, “Duyuru. İkinci bir emre kadar Müdürlüğümüz hizmete kapatılmıştır” yazıları asıldı. PTT, küçük ölçekli çoğu şubesini de geçici süreliğine kapattı. Güvenlik personeli bulunmayan şubelerin koronavirüse karşı önlem amaçlı ve sosyal mesafeye dikkat edilmemesinden ötürü kapatıldığı öğrenildi. Şubeler kapanmasına rağmen söz konusu şubelerdeki bankamatik ile kargomatikler vatandaşlara hizmet veriyor.

PTT Nedir?

PTT, Posta ve Telgraf Teşkilatı kurumunun baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan kuruluş postacılık, bankacılık, lojistik gibi alanlarda uzun süredir hizmet vermekte.

PTT’de Hangi İşlemler Yapılır? Hizmet Alanı Nedir?

Parasal Posta Hizmetleri olarak adlandırılan yurtiçi ve yurtdışı havale ve posta çeki hizmetlerini ve PTT kartlara ilişkin talep, teslim, iptal işlemlerinin işyerlerimizden yürütülmesini sağlamak,

Parasal posta hizmetlerine ilişkin sözleşme ve protokole dayalı olarak verilen her türlü hizmetin ilgili mevzuat ve talimatlar doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

Anlaşmalı Bankalar ve Finans kurumlarının işlemlerini yapmak,

Anlaşmalı diğer Kurum ve Kuruluşların (Türk Telekom, GSM, TEDAŞ, Karayolları ve Emniyet Genel Müdürlüğü trafik ceza tahsilatları, ASKİ, Doğalgaz vb.) fatura tahsilatını yapmak,

Anlaşmalı Özel Sigorta Şirketleri adına işlem yapmak,

Hızlı Geçiş Sistemine( HGS) ait kart ve etiket satış ile para yükleme, tahsilat iş ve işlemlerini yapmak.

PTTCELL hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Gelir İdaresi Başkanlığına ait Vergi Tahsilatları (Tapu Hacı, İmar barışı, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Kimlik kartı v.b )

Emekli Sandığı, SSK, Bağkur(SGK) emeklilere ait ödeme işlemleri ve 2022 sayılı Kanuna göre aylık ödeme işlemlerini yapmak.

Posta Kargo Gönderilerinin kabul, ayırım, sevk ve dağıtım teslim süreçlerini yürütülmesine ilişkin iş ve işlemlerini yapmak,

Posta Kargo Gönderilerinin kabul, ayırım, sevk ve dağıtım teslim süreçlerini yürütülmesine ilişkin yazışmalarını yapmak, kayıt altına alınmasını ve takip ve kontrolün sağlamak,

Posta Kargo hizmetlerinde kullanılan/kullanılacak olan iş ve dış kullanıcılara yönelik yazılım taleplerinin değerlendirilmesi, analiz edilmesi, kural ve standartların oluşturulması, sonuçlarının kontrol edilmesi ve devriye alınması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

Posta Kargo Gönderilerinin işleme süreçlerinde kullanılan/kullanılacak olan her türlü alt yapı, araç, gereç ve cihazların ihtiyaç ve özelliklerinin belirlenmesi, temini ve dağıtımı ile ilgili iş ve işlemlere destek vermek,

Tebligat, Elektronik Tebligat, KEP ve Tele-Posta hizmetlerini yürütmek.

Yurtdışı koli ve TURPEX hizmetlerini yürütmek.

PTT’nin Açık Şubeleri Kaçta Açılıyor Kaçta Kapanıyor?

PTT şubeleri hafta içi saat 08.30’da açılıyor akşam 17.30’da kapanıyor.

PTT’nin Açık İşyerleri Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi Mi?

PTT, bu süreçte merak edilenlerle ilgili şu açıklamaları yaptı:

“PTT iş yerlerimiz dezenfekte ederek müşterilerimiz ve personelimizin rahatlıkla işlemlerini yapabileceği hale getirdik ve bu çalışmaları sürdürüyoruz. Ayrıca, kargo dağıtım araçlarımızı ve personel servislerimizi, müşterilerimize hizmet sunulan PttMatik ve Kargomat cihazlarımızın da dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları yapılmış olup, yapılmaya devam edilecektir.”

Personel İçin Ne Gibi Önlemler Alındı?

“Personelimiz iş süreçlerinde Şirketimiz tarafından temin edilen maske ve eldiven kullanımına özen gösteriyor, ayrıca iş yerlerimizde dezenfektan bulunduruyoruz. Aynı zamanda sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. T.C. Sağlık Bakanlığımız tarafından hazırlanan ‘’ Yeni Koronavirüs Riskine Karşı 14 Kural ’’ ile ‘’Ellerimizi Yıkayalım Sağlığımızı Koruyalım’’ afişlerimizi iş yerlerimizde görünür alanlarda bulundurarak bilgilendirme yapıyoruz. Kurallara ilişkin videolarla sosyal medya ve iç iletişim kanallarımızla personelimizi bilgilendiriyoruz”

PTT İşyerlerinin Çalışma Saatlerinde Düzenleme Yapıldı Mı?

“Şirketimiz bünyesinde öğle arası hizmet veren iş yerlerimizde müşterilerimizin ve personelimizin ulaştığı her noktanın detaylı dezenfektasyon işlemlerine tabi tutulması, her türlü temizlik ve hijyen koşullarının sağlanması amacıyla 12.30-13.30 saatleri arasında PTT iş yerlerimiz kapatılmıştır. İllerde oluşacak şartlara ve durumlara göre mesai düzenlemesi için İl Başmüdürlerimiz de yetkilendirilmiştir.”

Personel ile Müşterileriniz Arasında Sosyal Mesafe Nasıl Korunuyor ?

“Personelimizin ve müşterilerimizin sağlığı açısından iş yerlerimizde sağlığı tehdit etmeyecek, içeride kalabalığa mahal vermeyecek ve gişede görev yapan personel sayısının 2 katını geçmeyecek şekilde müşterilerimizi iş yerlerimizde misafir ediyoruz. Diğer müşterilerimizin iş yerimizin dışında sıra beklerken en az 1 metre mesafe kuralına uymaları noktasında gerekli özeni göstermelerini bekliyoruz.”

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA-