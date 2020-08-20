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PTT'den 'Leylekler' konulu anma pulu

Posta ve Telgraf Teşkilatı, "Leylekler" konulu üç değerli anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.
PTT'den 'Leylekler' konulu anma pulu

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) AŞ'den yapılan açıklamaya göre, anma pullarında "Leylek", "Kara Leylek" ve "Sarıgagalı Leylek" görsellerine yer verildi.

"Leylekler" konulu anma pulları 3'er lira, söz konusu pula ait ilk gün zarfı da 11 lira bedelle, www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinden satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte "PTT Pul Müzesi, Anafartalar Mah. Atatürk Bulvarı No:3 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde de "LEYLEKLER 20.08.2020 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde toplum sağlığının korunmasına destek olunması, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasının önlenmesi ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri amacıyla özel gün zarfını posta damgasıyla talep edenlere bu hizmet de verilebilecek. Hizmetten yararlanabilmek için ürünün www.filateli.gov.tr adresinden 6 ay içinde satın alınması gerekecek.

Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için özel tarih damgası ve posta damgası talepleri, bugün itibarıyla 3 ay içinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde karşılanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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