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PTT'den para transferlerinde de iBAN kullanılacak

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) para transferleri zorunlu iBAN kullanımı kapsamına alındı.
PTT'den para transferlerinde de iBAN kullanılacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan uluslararası banka hesap numarası hakkında tebliğe eklenen hüküm uyarınca, Avrupa ekonomik alanında yer alan ülkelerdeki hesaba yapılan para transferlerinde alıcıya ait iBAN'ın doğrulanması ve kullanılması zorunluğu kapsamına PTT de alındı.

Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ'e eklenen maddede, "Bu Tebliğ hükümleri Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine de uygulanır" denildi.

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