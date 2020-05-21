Keçiören’de Ramazan Bayramı öncesinde işlem yaptırmak için PTT’ye gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Yoğunluk devam ediyor

Sık sık önünde oluşan uzun kuyruklarla ve uyulmayan sosyal mesafe kuralları ile gündeme gelen PTT’lerde bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Birçok vatandaş sosyal mesafe kuralına uydu

Keçiören Şenlik Mahallesi PTT Gazino Şubesi’nde objektiflerimize yansıyan kareler, şube önünde uzun kuyruklar oluştuğunu gözler önüne serdi . Şube yetkililerinin sosyal mesafe kuralına uyulması için işlemlere göre farklı iki sıra oluşturması, birçok vatandaşın sosyal mesafe kurallarına uymasına neden oldu.

Sosyal mesafeyi ihlal edenler uyarıldı

PTT’de çalışan güvenlik görevlileri sosyal mesafe kurallarını ihlal eden vatandaşları sık sık uyardı. Birçok vatandaş bayramda uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde işlemlerini halletmek için PTT’ye geldiğini bildirdi. Bazı vatandaşlar içeriye belirli sayıda müşteri alınmasından kaynaklı sıra oluştuğunu belirtirken, bir çok vatandaş ise bayram öncesi oluşan yoğunluğun normal olduğunu iddia etti.

Emrah Özcan/İLKSAYFA