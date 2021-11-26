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PTT'nin 'elektrikli dağıtım araçları' Ankara'da hizmet vermeye başladı

PTT AŞ Genel Müdürü Gülten, doğa dostu elektrikli dağıtım araçlarını Ankara'da da kullanmaya başladıklarını belirterek, "Yüzde 100 elektrikli ve sıfır karbon salınımlı araçlarla verilen hizmetimizi tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." dedi.
PTT'nin 'elektrikli dağıtım araçları' Ankara'da hizmet vermeye başladı

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, AA muhabirine, Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı PTT AŞ'nin, çevre dostu uygulamalarını yaygınlaştırmaya devam ettiğini söyledi.

Odak noktası müşterilerine kaliteli hizmet vermek olan şirketin elektrikli araçlarıyla posta ve kargo dağıtımında önemli bir adım attığını ifade eden Gülten, daha önce İstanbul Adalar'da kullanılmaya başlanan bu araçların Ankara'da da hizmete sunulduğunu bildirdi.

Gülten, lojistik sektöründe araç teknolojisine ayak uydurmak amacıyla çalıştıklarını vurgulayarak, elektrikli dağıtım araçlarını ülke geneline yaygınlaştırmak istediklerini dile getirdi.

"Hızları saatte 55 kilometreye kadar çıkabiliyor"
Ankara'da hizmet vermeye başlayan 5 elektrikli dağıtım aracıyla hava ve gürültü kirliliğinin azaltılmasına da katkı sağlandığına dikkati çeken Gülten, şöyle konuştu:

"Enerji maliyeti açısından 7 kat daha fazla avantaj sağlayan, yüzde 100 elektrikli ve sıfır karbon salınımlı araçlarla verilen hizmetimizi tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Yüzde 100 elektrikli motoru ve sıfır karbon salınımıyla hizmet veren, maksimum menzili 220 kilometre olan elektrikli dağıtım araçlarımız, düşük şarj maliyetiyle de dikkati çekiyor. Toplam kapasitesi iki kişi olan araçlar, 4 ila 9 saatlik sürede şarj edilebiliyor."

Gülten, e-ticaret ve kargo taşımacılığında çevre dostu yeni bir dönemi başlatan elektrikli dağıtım araçlarının kullanışlı tasarımı sayesinde en dar sokaklara kadar girebildiğine işaret ederek, 2 farklı hız moduna sahip olan, pratik yükleme ve boşaltma işlemleri yapılabilmesine imkan sağlayan bu araçların hızının saatte 55 kilometreye kadar çıkabildiğini kaydetti.

Yenilikçi ve doğa dostu uygulamalarıyla kendini sürekli geliştiren şirketin, teknolojiyi yakından takip ettiğini ve hizmetlerini çevreye olan hassasiyetiyle sürdürmeyi hedeflediğini dile getiren Gülten, fiziksel şartları uygun olan yerlerde elektrikli dağıtım araçlarını yaygınlaştıracaklarını söyledi.

Gülten, 2030 yılına kadar araç filolarının yüzde 40'ının elektrikli olmasını planladıkları bilgisini vererek, araç teknolojisindeki gelişime bağlı olarak bu rakamı revize edeceklerini anlattı.

Elektrikli dağıtım araçlarını Türkiye geneline yaygınlaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Gülten, araçları kullanacak personele özel bir eğitim verildiğini bildirdi. Gülten, söz konusu araçların özellikle şehir içinde kullanıma uygun olduğunu belirterek, "Ankara’da kullanmaya başladığımız doğa dostu elektrikli dağıtım araçlarımızın önemli özelliklerinden biri de plakasının olması yani araçlarımızın trafiğe çıkma yetkisi var." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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