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Puhu baykuş yeniden doğaya salındı

Kahramankazan Belediyesi, dikenli tele takılarak kanadından yaralanan ve uçamayacak halde buldukları bir puhu baykuşu tedavi ederek yaşama döndürdü. Tedavisinin ardından eski sağlığına kavuşan puhu baykuş yeniden doğaya salındı.
Puhu baykuş yeniden doğaya salındı

Sokakta ve doğada yaşayan can dostlarımıza düzenli olarak mama ve yem bırakan Kahramankazan Belediyesi, son olarak yaralı halde bulunan bir puhu baykuşu yaşama döndürdü.

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Dikenli tele takılmış
Vatandaşlar tarafından yapılan ihbarı değerlendiren Kahramankazan Belediyesi ekipleri, bir puhu baykuşu yaralı halde buldu. Ekipler buradaki ilk müdahalelerinin ardından, baykuşu Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi. Dikenli tele takılarak kanadından yaralandığı belirlenin puhu baykuş, burada veteriner tarafından tedavi edildi. Tedavisinin ardından bir süre daha merkezde misafir edilen baykuşun, kaybettiği gücünü toplaması sağlandı.  Sağlığına kavuşan baykuş, daha sonra yaşam alanına dönmesi için doğaya salındı. 

Onlar bize Allah’ın emaneti
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı son derece duyarlı olduklarını söyledi. Oğuz, “Bizlere Allah’ın emaneti olan, aynı doğayı ve yaşam alanını paylaştığımız can dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Özellikle bu süreçte cadde ve sokakların da boş kalmasıyla dostlarımızın aç kalmamaları için çalışmalarımızı sıklaştırdık. Dostlarımıza düzenli aralıklarla mama, yem ve su bırakıyoruz. Ayrıca, ilçemizin coğrafi yapısı gereği doğada yaşayan dostlarımızla da ilgileniyoruz. Ekiplerimiz son olarak sevimli dostumuz puhu baykuşun yaşama tutunmasını sağladı. Dostumuzun tekrar yaşam alanına dönmesine çok sevindik” diye konuştu.

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