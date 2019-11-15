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Pursaklar Altınova Camii’nde çevre düzenlemesi

Pursaklar Belediyesi tarafından Altınova mahallesinde bulunan Altınova Merkez Camii’nin çevre düzenlemesi yapıldı.
Pursaklar Altınova Camii’nde çevre düzenlemesi

İlçenin her alanına dokunarak vatandaşların talebi doğrultusunda hizmet üretmeye devam eden Pursaklar Belediyesi, Altınova Merkez Camisinin çevre düzenlemesini de gerçekleştirdi. Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri gece gündüz demeden Altınova Merkez Camisi'nin alanını genişleterek kilitli parke taşı döşeme çalışmaları ile birlikte caminin çehresini değiştirdi. Cami cemaatinin talebi üzerine avlu kısmında dinlenme alanı eksiklerini gideren ekipler, kilitli parke taşı örme ve cami bahçesinde yapılan çimlendirme çalışmaları ile mahallelinin kullanımı için daha yeşil ve daha modern bir kullanım alanı kazandırdı. 

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 ‘‘Üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz’’

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; “Pursaklar Belediyesi vatandaşımızın derdiyle dertlenen bir belediyedir. Bizler her gün işe başladığımızda mevcut planlar üzerinden çalışmalarımıza devam ediyoruz ama bir de aniden ortaya çıkan ihtiyaçları da göz önünde bulundurup bu ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. Ulaşımdan park bahçe uygulamalarına, çevre düzenlemelerine, üst yapı gibi pek çok alanda üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın isteklerini makul, mantıklı bir şekilde karşılamaya devam edeceğiz. Yapılan hizmetlerin de en güzel şekilde korunmaya devam edeceğini ümit ediyoruz. Çünkü bazen yapmak daha kolay, korumak daha zor olabiliyor” açıklamalarında bulundu.

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