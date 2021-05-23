Pursaklar arşivi yenilendi

Pursaklar Belediyesi, mevcut arşiv alanlarını yenileyerek fiziki koşullara uygun, modern bir hale getirdi.

Pursaklar Belediyesi, kurumsallaşma yolunda önemli bir adım daha imza attı. Belediye bünyesindeki dosyalara ve evraklara ulaşım noktasında arşiv sisteminin modern hale getirerek hizmete soktu.

Birimlerin daha uygun şartlarda hizmet vermesini sağlamak için fiziki düzenleme ve iyileştirmeler yapan Pursaklar Belediyesi, yapılan yenileme çalışmasıyla birlikte arşivin korunması, dosyalara hızlıca ulaşarak hem vatandaş hem de belediye çalışmaları açısından zaman kaybının önüne geçilirken geçmişten bugüne arşivlenen dosyaya ulaşımı da hızlandırmış oldu.

‘‘Belgeler hem tarihi vesika hem de kurumsallaşmanın en önemli aracıdır.’’

Yeni arşiv odasını gezen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; “Evraklarımızı modern ve bir ortama taşıdık. Amacımız vatandaşın işini kolaylaştırarak, anında hizmet verebilmek” dedi.

Yeni sistemle belgelerin hem daha iyi korunduğunu hem de bu belgelere daha kolay ulaşılabildiğini de sözlerine ekleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Arşivimizi yenileyerek modern hale getirdik. Belgeler hem tarihi vesika hem de kurumsallaşmanın en önemli aracıdır. Gerçekleştirmiş olduğumuz bu çalışmaya paralel olarak dosyalara ulaşımın en hızlı şekilde olması nedeniyle zaman kaybını da ortadan kaldıracaktır. Bütün çabamız ve gayretimiz hemşehrilerimize daha iyi hizmet vermek. Yeni arşiv sisteminin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.