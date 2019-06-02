Pursaklar bayrama hazır

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin Pursaklar’da huzur içinde geçmesi için belediye personelleri çalışmaları arttırdı.

Pursaklar halkının Arefe gününde ve Ramazan bayramında oluşturulan ekiplerle, vatandaşların rahat bir bayram geçirmesi için gerekli planları hazırladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin dört bir yanında temizlik çalışması yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Bayram süresince herhangi bir aksaklığın meydana gelmemesi için Pursaklar Belediyesi personeli gece-gündüz hizmet vermeye devam edecek.

Çalışmaları yerinde inceleyen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘’ Arefe gününde ve Ramazan Bayramında vatandaşlarımız vefat eden yakınlarını güvenli bir şekilde mezarları başında ziyaret edecekler. Personellerimiz, dini bayramların manevi havasına uygun bir gündelik yaşam için üzerlerine düşen sorumlukları yerine getirmeye özen gösteriyorlar.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın güçlenmesinin yanı sıra kaynaşma ve dayanışma ruhunun sağlamlaşmasına vesile olan dini bayramlarımızın ilçemizde huzur içerisinde yaşanmasına ayrı bir önem vermekteyiz. Bayram öncesi mezarlık alanlarını daha temiz ve düzenli hale getirmek için çiçekler ve ağaçların sulama işlemleri yapılırken, mezarlar ve oturma alanları temizlenip bakımları yapıldı. Pursaklar Belediyesi olarak hemşehrilerimizin her zaman olduğu gibi Ramazan Bayramı boyunca da emrinde olacağız.’’ dedi.

Denetimler esnasında Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, mezarlıkta bulunan vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinleyerek sohbet etti.

