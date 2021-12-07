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Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Mahalle Konağı’nda vatandaşlarla bir araya geldi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Mahalle Konakları Projesi" kapsamında hayata geçirilen Karşıyaka Mahalle Konağı'nı ziyaret etti.
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Mahalle Konağı’nda vatandaşlarla bir araya geldi

İlçe halkının sosyal hayatına canlılık kazandırmak, taziye, bayramlaşma, mevlit okutma, kına, toplantı, asker uğurlama, hanımlar matinesi ve özel programlarda kullanılması amacıyla iki ayrı salon konsepti ile Pursaklar Belediyesi tarafından inşa edilen Mahalle Konakları, vatandaşların yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. 
Bu kapsamda Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yakın zamanda vatandaşlara hizmet vermeye başlayan Karşıyaka Mahalle Konağında vatandaşlarla bir araya geldi.

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Başkan Ertuğrul Çetin, programa katılan vatandaşlara yapılan yatırımlar, yapılacak projeler ve belediye faaliyetleri konusunda bilgilendirerek istek ve taleplerini dinledi.

‘‘Ablalarımızın hazırladığı sofraya oturduk’’

Mahalle Konaklarını ilçe genelinde yaygınlaştırmayı planladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Karşıyaka mahallemizde yapımını tamamladığımız Mahalle Konağında hemşehrilerimiz ile beraberdik. Ablalarımızın hazırladığı sofraya oturduk. Ellerine sağlık, zahmet etmişler. Mahallelerimizde önemli bir ihtiyacı karşılayan ve ilçe sakinlerimizin büyük teveccühünü kazanan mahalle konaklarımızı zamanla diğer mahallelerimize de yaparak daha geniş alanda hizmet vermeyi planlıyoruz’’ dedi.

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