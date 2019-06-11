Pursaklar Belediye Başkanı Çetin personelle bayramlaştı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bayram tatili sonrası birim müdürlüklerindeki belediye personeli ile bayramlaştı.

Ramazan Bayramı tatilinin bitiminde Pursaklar Belediyesi'nde bayramlaşma töreni düzenlendi. Ertuğrul Çetin, belediye personeli ile tek tek bayramlaştı. İlçedeki kamu kurum ve kuruluşlarına bayram ziyaretinde bulundu. Başkan, Tebessüm Konağı'ndaki Başkanlık Makamında ise hemşehrilerini ağırladı.

Konuşmalarında tüm dünyada barış ve kardeşliğin hâkim olmasını temenni eden Ertuğrul Çetin, ‘’Ramazan ayı boyunca ilçemizde düzenlediğimiz çeşitli etkinlikler ve kurduğumuz gönül sofraları ile sizlerle birlikte olduk. Hemşerilerimizle Ramazanın bereketini ve huzurunu ilçemizde hep birlikte yaşadık. Sizlerin ve tüm İslam Âleminin geçmiş Ramazan Bayramını bir kez daha en kalbi duygularımla kutluyorum.’’ dedi.

Konuşmalarının ardından Başkan Ertuğrul Çetin, çalışanlarına ve vatandaşlarımıza bayram çikolatası ikram etti.