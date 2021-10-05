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Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'e Teşekkür Belgesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan afetlerde Pursaklar Belediyesinin tüm imkânlarını seferber eden Başkan Ertuğrul Çetin başta olmak üzere belediye ekiplerine teşekkür belgesi gönderdi. 
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'e Teşekkür Belgesi

Ülkemizde peş peşe yaşanan yangın ve sel felaketlerinin ardından afet bölgelerine giderek vatandaşların yaralarını saran olan Pursaklar Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü başarılı çalışmalar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından büyük takdir gördü.

Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinde dayanışmanın en güzel örneği sergilenerek yaraların el birliği ile sarılması için bölgede yürütülen çalışmalardan dolayı Pursaklar Belediye Başkanlığına Teşekkür Belgesi gönderdi.

‘‘Teşekkür belgesini bütün Pursaklar halkı adına aldık’’

Pursaklar Belediyesi olarak üzerine düşen görevi yerine getirdiklerini belirten Başkan Ertuğrul Çetin; "Afet bölgelerinde yaptığımız çalışmalar için İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu beyefendinin göndermiş olduğu teşekkür belgesini bütün Pursaklar halkı adına aldık. Allah her türlü afetten, beladan ülkemizi korusun" dedi.

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