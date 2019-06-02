  • BIST 90.590
  • Altın 245,375
  • Dolar 5,8344
  • Euro 6,5125
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 22 °C
»

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'in iftar ziyaretleri devam ediyor

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ramazan ayında ev ziyaretleriyle vatandaşların talep ve isteklerini dinliyor.
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'in iftar ziyaretleri devam ediyor

İftardan önce cadde ve sokaklardaki Pursaklar esnafını ziyaret ettikten sonra hemşehrilerinin evlerine konuk oluyor. İftardan sonra ise ilçemizin farklı mahallelerinde ev ziyaretlerine çıkıp vatandaşlarımızın çay davetlerini kırmayarak evlerine misafir oluyor.

2-032.jpg

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ‘’Vatandaşlarımızın kapılarını çalarak, dertlerini dinliyoruz. Sorunlarla ilgili çözümler arıyoruz. Halkımız ile gönül birlikteliği kuruyoruz. Ramazan boyunca her gün bir eve konuk olmaya gayret gösterdik. Ramazandan sonra da böyle olmaya devam edecek.’’ dedi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehirden çocuklara top03 Haziran 2019 Pazartesi 00:19
  • Başkentliler son iftarlarını parklarda açıyor03 Haziran 2019 Pazartesi 00:14
  • Bayram öncesi sıkı denetim03 Haziran 2019 Pazartesi 00:10
  • Yenimahalle Belediyesinden yaşlılara temizlik03 Haziran 2019 Pazartesi 00:08
  • Başkentte Bayram temizliği03 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
  • Baraj Doluluk Oranları 2 Haziran 2019 Ankara - ASKİ02 Haziran 2019 Pazar 08:28
  • Elektrik Kesintisi 8 Haziran 2019 Ankara - Başkent EDAŞ02 Haziran 2019 Pazar 08:27
  • Su Kesintisi 2 Haziran 2019 Ankara - ASKİ02 Haziran 2019 Pazar 08:26
  • Pursaklar'da Bayram öncesi sıkı denetim01 Haziran 2019 Cumartesi 00:59
  • Sivas Keçiören’e konuk oldu01 Haziran 2019 Cumartesi 00:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti