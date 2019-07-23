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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin çocuklara hediyeler verdi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Okullar Hayat Olsun” projesi kapsamında yaz spor okuluna kayıt yaptıran öğrencilere spor kıyafetleri hediye etti.
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin çocuklara hediyeler verdi

Eğitim ile sporun iç içe uygulandığı Pursaklar’daki okul bahçeleri, bu yıl da çocuk sesiyle şenlendi. Pursaklar Belediyesi’nin yaz tatili boyunca çocukların spor yapabilmeleri, hayata sağlıklı ve mutlu hazırlanabilmeleri için hayata geçirdiği Okullar Hayat Olsun projesi kapsamındaki yaz spor okullarındaki eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.

‘’Geleceğin Sporcularını Yetiştiriyoruz’’

Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında yaz spor okuluna kayıt yaptıran 2 bine yakın öğrenciye Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin spor malzemesi hediye etti. Ayyıldız İlkokulu’nda ve Satı Öztürk İlkokulu’nda düzenlenen törenle öğrencilere şort ve tişörtlerini dağıtan Başkan Ertuğrul Çetin, ‘’ Çocuklara ve gençlere yönelik yaz okullarını çok önemsiyoruz. Kurslarımızda eğitimcilerimiz tarafından yetenekli çocukları belirleyerek, spor okullarına yönlendiriyoruz.

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Yaz tatillerini verimli bir şekilde geçiren çocuklarımızın eğitim hayatında da başarılı olduğunu görüyoruz ve bundan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi. 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri yaz okulu kurslarına katılan öğrencilerle tek tek ilgilenen uzman eğitmenler, velilerden de büyük takdir topluyor.  Ücretsiz olarak verilen yaz spor okulunda voleybol, futbol, taekwondo ve basketbolun yanı sıra, çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlere yer veriliyor.


 

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