Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin: Düşünceleri önemsiyoruz

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yaptığı esnaf ziyaretlerinde esnafın ekonomik ve toplumsal açıdan önem taşıdığını belirterek, “Esnafımızın düşüncelerini önemsiyor, uyarılarını dikkate alıyoruz” dedi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, esnaf ziyaretlerine devam ederek, esnafın görüş, öneri ve isteklerini dinliyor. Çetin, hem mevcut hem de yeni açılan iş yerlerini ziyaret ederek esnafın sorunlarını ilk ağızdan dinleme fırsatı yakalıyor. Esnafın ülke için hem ekonomik hem de toplumsal açıdan önem taşıdığını belirten Çetin, “Esnaf ve vatandaşlarımızın desteği ile daha modern bir Pursaklar’ı hep birlikte inşa edeceğiz. Her bir vatandaşın düşüncelerini önemsiyoruz ve uyarılarını dikkate alıyoruz” diyor.

TALEPLERİ VE ÖNERİLERİ DİNLİYOR

Çetin geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretleri kapsamında yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunurken, diğer esnafları da düzenli olarak ziyaret edip dertlerini dinliyor. Çetin, “Esnaf kardeşlerimizin işlerini bol ve kazançlarını helal eylesin” mesajı veriyor. Düzenli olarak hemşerileri ile bir araya gelen Çetin, düzenli aralıklarla esnaf ziyareti ve ev ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla hem hal oluyor. Esnafın taleplerini dinleyen Çetin, esnaftan gelen talep ve ihtiyaçlar için de çözüm önerileri sunuyor.

BİRLİKTE YÖNETME PRENSİBİNİ BENİMSİYOR

Çetin, esnaflarla bir araya gelerek talep ve isteklerine daha hızlı cevap vermek için vatandaşlarla sık sık bir araya geliyor. Şehri birlikte yönetme prensibini benimseyen Çetin vatandaşların görüş ve önerilerini dinleyerek Pursaklar’ın yeni proje ve yatırımlarını şekillendiriyor.

KENDİMİZİ ANLATMA FIRSATI BULUYORUZ

Bulunduğu ziyaretlerde esnafın ülke için hem ekonomik hem de toplumsal açıdan önem taşıdığını belirten Çetin, “Esnafımız, ilçemizin gelişmesine katkı sağlarken istihdam da sağlamaktadır. Vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla iç içe olarak isteklerini, taleplerini, önerilerini, beklentilerini dinliyoruz. Bu ziyaretlerimizle biz de kendimizi anlatma fırsatı buluyoruz. Belediye olarak üzerimize düşen her konuda esnafın yanında olmaya çalışıyoruz.”

ESNAFTAN TEŞEKKÜR

“Her çalışmayı vatandaşlarımızın hayat kalitesini artırmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak için yapıyoruz. Esnaf ve vatandaşlarımızın bize vermiş olduğu destekle beraber daha modern bir Pursaklar’ı hep birlikte inşa edeceğiz” dedi. Her bir vatandaşın düşüncelerini önemsediklerini ve uyarılarını dikkate aldıklarını da dile getiren Çetin’e esnaf ise ziyaretlerden memnuniyetini dile getirdi. Ziyaretlerin kendilerini memnun ettiğini belirten esnaf, Çetin’e ayrıca teşekkür etti.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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