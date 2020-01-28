Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin: Halka ulaşmak için koşuyoruz

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, halka hizmette yeni bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirterek, “Ekipçe koşmaya çalışıyoruz. Koşamayanları kenarda dinlendiriyoruz. ‘Daha iyi koşarım’ diyenlere iş veriyoruz” dedi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Türkiye’yi yasa boğan Elazığ’daki deprem sonrası üzüntülerini dile getirdi. Depremzedelerin yaralarını sarmak için sürekli bölge ile irtibat halinde olduklarını belirten Başkan Çetin, “Pursaklar Belediyesi olarak bizlerin de kaymakamlığımızın da ve partimizin de çalışmaları var. Sürekli bölge ile irtibat halindeyiz. İrtibat halinde olarak doğru şeyler yapmayı biz öncelemek durumundayız. Orada kargaşaya neden olduğunuz zaman, kurtarma çalışmalarını sekteye uğratıyorsunuz” dedi.

DEVLET VE MİLLET EL ELE VERDİ

Aydın Tufan’ın sunduğu Gündem Özel Programı’na katılan Başkan Çetin, 41 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı deprem sonrası Elazığ ve Malatya’nın yaralarını sarmak için devletin ve milletin el ele verdiğini kaydetti. Üzücü deprem sonrası devletin bütün imkanlarının bölgeye seferber edildiğini hatırlatan Başkan Çetin, “Çok büyük bir devletiz. Olayın hemen akabinde bölgeye yeteri kadar araç-gereç gönderildi. Kurum ve kuruluşlarımız en üst seviyede orada organize oldular. Allah bir daha yaşatmasın, afetler zor. Üzücü olayın sevindirici tarafı milletimizin acılarına sahip çıkıyor olması. Bir anda tüm Türkiye kenetlendi. Hiçbir siyasi, siyaset gözetmeksizin herkes orada olmak istedi hala olmaya da devam ediyor” diye konuştu.

HALKA HİZMETTE YARIŞ

Başkan Çetin, belediyede yeni bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirterek, “İş yapanları ön plana çıkarmayı düşünüyoruz. Yetki devrinden hiç korkmuyoruz. Bütün mesai arkadaşlarıma, ‘Hepiniz birer belediye başkanıymışçasına işlerinizi yapın, bu beni mutlu ediyor’ diyorum. Bundan kesinlikle rahatsız olmadığımı söylüyorum. Bir belediye başkanı olarak iyi ya da kötü hesabı biz vermek zorundayız; ama güzel olan her şeyi de başkalarıyla paylaşmaktan hiç çekinmiyoruz. Bir ekip olarak koşmaya çalışıyoruz. En çok ben koşacağım ki herkes de benimle birlikte koşsun. Koşamayanları kenarda dinlendiriyoruz. ‘Daha iyi koşarım’ diyenlere iş veriyoruz” ifadelerini kullandı.

DESENLİ KİLİT TAŞI ÇALIŞMASI ÇOK BEĞENİ ALDI

Başkan Çetin, Pursaklar Belediyesi’nin dikkat çekici çalışmalarından biri olan desenli parke taşı uygulamalarıyla ilgili ise şu bilgileri verdi: “Kilit parke taşı uygulamamız çok beğeni aldı, çok iyi değerlendirildi. Yollarımıza modern ve geleneksel çizgilerle dekor koyuyoruz, bu dekor bize hiçbir artık maliyet getirmiyor, estetik açısından kendisini gösteriyor. Bundan hem kullananlar hem de bizler mutlu oluyoruz. Estetiği ön plana çıkarttığımız zaman iltifat fazlaca artıyor. Çok da ödüller alıyoruz bu işlerden. Bu çalışmamız artarak devam edecek”

PURSAKLAR’A PARİS’TEN ÖDÜL

Fransa'nın başkenti Paris'te Pursaklar’a verilen ödülle ilgili de konuşan Başkan Çetin, “Kent Araştırmalar Enstitüsü’nün proje yarışmaları vardı. Biz de çalışmalarımızı projelendirerek gönderdik. 4 kategoride başvuru yaptık. Ankara kedisi projemiz uluslararası ödüle layık bulundu. Ankara kedisini yıllardır ön plana çıkarmayı arzuluyorduk. Çalışmamızın uluslararası bir platforma taşınmış olması bizi daha mutlu etti. İlçemizde 2 bin metrekare alan üzerine kurduğumuz Ankara kedisini yaşatma, üretme tesisimiz var. Çok modern ve güzel görünümlü bir tesis. Bir taraftan da ırk ve soy takibini yapıyoruz” dedi.

“BORCUMUZ ABARTILACAK DÜZEYDE DEĞİL”

Başkent Çetin, belediyenin borcu konusunda ise şunları söyledi: “Bütün kamuda olduğu gibi Pursaklar Belediyesi’nin de borcu var. Fakat bütçeye kıyasladığımız zaman altından kalkılacak gibi gözükmüyor. Bu borçlar karşılığı olan yani yatırım borçlanması, vadeye yayılmış, düzenli ödemeleri olan borçlarımız. Pursaklar Belediyesi’nin evet borcu var; fakat çok abartılacak düzeyde değil.”

HİZMET BİNASI TEK ÇATI ALTINA TOPLANDI

Belediyenin mali disiplini konusunda bilgi veren Çetin, “4 ayrı hizmet binamız vardı bunların artık hepsi tek binada hizmet veriyor. Bunun getirisi çok fazla. Vatandaşa sunduğumuz hizmet hızımız açısından çok verimli oldu hem de maliyet açısından. 4 ayrı binayı çalıştırmak elektriğinden suyuna, tefrişatından güvenliğine kadar 4 kat maliyetimizi düşürmüş olduk. Güzel yeni bir hizmet binasına taşındık. Güler yüzlü hizmeti arzuladık bunu da başardık” sözlerini aktardı.

15 YIL SONRA PURSAKLAR’IN NÜFUSU 350 BİNE ULAŞACAK

Pursaklar’ın hızla büyüdüğüne, nüfusunun arttığına dikkat çeken Başkan Çetin, “Pursaklar’ın 2035 yılına kadar hizmetinde olabilecek idari yapıyı oluşturduk. İstatistik verilerine göre 2035 yılında nüfusumuz 350 bine ulaşmış olacak bu artış hızımızla. 350 bin nüfusa hitap eden idare ve belediye anlayışı ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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